Пентагон решил продолжать учения в Южной Корее во время Олимпиады

Американское военное ведомство не намерено прекращать военные учения в Южной Корее во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане в феврале 2018 года, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис Об этом говорится в стенограмме брифинга главы военного министерства.

Отвечая на вопрос о том, будут ли учения Foal Eagle приостановлены на время Игр, Мэттис сказал «нет». Он объяснил, что выбор дат зависит от наличия в нужных местах войск, техники и кораблей, а также от политических обстоятельств. «Я не рассматриваю вопрос о приостановке учений. Данный вопрос должен рассматриваться обеими странами», — сказал Мэттис.

Он добавил, что в отношении дат проведения маневров могут быть уточнения, которые могут коснуться и пауз, но пока конкретного решения нет.

В середине декабря газета Financial Times со ссылкой на источники рассказал а , что Сеул попросил Вашингтон приостановить совместные учения во время зимней Олимпиады. Южная Корея, по информации издания, мотивировала свою просьбу стремлением избежать провокаций со стороны КНДР. Незадолго до этого в Белом доме допустили , что американские спортсмены могут не поехать на Олимпиаду из-за угрозы их безопасности.

Северная Корея 29 ноября запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», способную поразить любую цель на территории США.В связи с этим в Пхеньяне заявили о завершении создания «государственных ядерных сил». В сентябре КНДР уже обзавелась собственной водородной бомбой, а также испытала баллистическую ракету, способную поразить некоторые территории САШ: остров Гуам в Тихом океане и штат Аляска. В связи с появлением у Пхеньяна подобного оружия международные экономические санкции в отношении страны были в очередной раз ужесточены. США пригрозили КНДР «полным уничтожением» и призвали все страны порвать отношения со страной.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в феврале в южнокорейском городе Пхёнчхане. Сборная России к Играм не допущена из-за обвинений в использовании допинга на предыдущей Олимпиаде. Российским спортсменам 5 декабря разрешили участвовать в соревнованиях только под нейтральным флагом.