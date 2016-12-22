Пентагон решил продолжать учения в Южной Корее во время Олимпиады

Американское военное ведомство не намерено прекращать военные учения в Южной Корее во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане в феврале 2018 года, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис Об этом говорится в стенограмме брифинга главы военного министерства.
Отвечая на вопрос о том, будут ли учения Foal Eagle приостановлены на время Игр, Мэттис сказал «нет». Он объяснил, что выбор дат зависит от наличия в нужных местах войск, техники и кораблей, а также от политических обстоятельств. «Я не рассматриваю вопрос о приостановке учений. Данный вопрос должен рассматриваться обеими странами», — сказал Мэттис.
Он добавил, что в отношении дат проведения маневров могут быть уточнения, которые могут коснуться и пауз, но пока конкретного решения нет.
В середине декабря газета Financial Times со ссылкой на источники рассказала, что Сеул попросил Вашингтон приостановить совместные учения во время зимней Олимпиады. Южная Корея, по информации издания, мотивировала свою просьбу стремлением избежать провокаций со стороны КНДР. Незадолго до этого в Белом доме допустили, что американские спортсмены могут не поехать на Олимпиаду из-за угрозы их безопасности.
Северная Корея 29 ноября запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», способную поразить любую цель на территории США.В связи с этим в Пхеньяне заявили о завершении создания «государственных ядерных сил». В сентябре КНДР уже обзавелась собственной водородной бомбой, а также испытала баллистическую ракету, способную поразить некоторые территории САШ: остров Гуам в Тихом океане и штат Аляска. В связи с появлением у Пхеньяна подобного оружия международные экономические санкции в отношении страны были в очередной раз ужесточены. США пригрозили КНДР «полным уничтожением» и призвали все страны порвать отношения со страной.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в феврале в южнокорейском городе Пхёнчхане. Сборная России к Играм не допущена из-за обвинений в использовании допинга на предыдущей Олимпиаде. Российским спортсменам 5 декабря разрешили участвовать в соревнованиях только под нейтральным флагом.