СМИ узнали о просьбе Сеула к США отложить учения на время Олимпиады

Власти Южной Кореи обратились к США с просьбой отложить проведение военных учений до конца Олимпиады-2018, сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Таким образом Сеул намерен избежать провокаций со стороны КНДР.
По данным источников, Южная Корея попросила Вашингтон отложить проведение учений Key Resolve и Foal Eagle до окончания Паралимпийских игр (18 марта). Причиной стал высокий конфликтный потенциал на полуострове. Власти Южной Кореи обеспокоены, что проведение военных учений во время Олимпиады может стать поводом для развязывания крупномасштабного конфликта.
В Пентагоне и Совете национальной безопасности США отказались комментировать ситуацию.
Ранее, 7 декабря, МИД КНДР заявил о неизбежности военного конфликта в регионе. Власти в Пхеньяне предупредили, что будут готовы ответить на агрессию применением ядерного оружия. В тот же день постпред США в ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон не уверен в безопасности атлетов на предстоящих Играх, поэтому вопрос об участии сборной страны в предстоящих Играх «остается открытым». Решение об отправке всей сборной США в Южную Корею было озвучено Хейли лишь 10 декабря.
Зимние Олимпийские игры 2018 года должны пройти в феврале в южнокорейском Пхёнчхане. 5 декабря из-за обвинений в массовом использовании допинга от них была отстранена сборная России. Поехать на Олимпиаду российские спортсмены смогут только под нейтральным флагом.