В Белом доме объяснили возможный отказ сборной США от участия в Олимпиаде

В Белом доме заявили, что США хотят принять участие в Зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Об этом сообщила в своем Twitter официальный представитель президентской администрации Сара Сандерс.



«Нашим главным приоритетом является защита американских граждан. Мы сотрудничаем с Южной Кореей и другими странами-партнерами, чтобы обеспечить безопасность места проведения [Олимпийский игр]», — заявила она.

Сандерс подчеркнула, что «официального решения» по поводу участия США в Олимпиаде пока не принято, сообщается на сайте Белого дома. «Я думаю, в конце концов, президент [Дональд Трамп] все взвесит», — заявила Сандерс.

В четверг, 7 декабря, постпред страны США в ООН Никки Хейли заявила, что участие американских спортсменов в Олимпиаде, которая пройдет в южнокорейском городе Пхёнчхане, стоит под вопросом. По ее словам, на эту тему ведется обсуждение. Она отметила, что не уверена в безопасности атлетов США в Южной Корее.

«Я не слышала об этом, но я знаю, что на переговорах, которые ведутся — будь то Иерусалим или Северная Корея, — встает вопрос: как мы там защитим американских граждан», — сказала Хейли. Постоянный представитель США в ООН выразила уверенность, что Белый дом найдет самый лучший способ, как защитить американских спортсменов.