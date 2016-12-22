ЦИК разрешила кандидату от КПРФ Грудинину начать предвыборную агитацию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала представителей партии КПРФ, которая выдвинула на пост президента Павла Грудинина; теперь кандидат может вести предвыборную агитацию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение было принято на заседании комиссии 29 декабря. Также ЦИК зарегистрировала представителей Грудинина по финансовым вопросам и разрешила ему открыть избирательный счет. До 31 января Грудинин должен подать документы в ЦИК для регистрации своей кандидатуры на предстоящих выборах президента России. Накануне, 28 декабря, Грудинин подал документы в ЦИК для выдвижения на президентские выборы.

Также ЦИК зарегистрировала представителей партии «Добрых дел», которые 25 декабря выдвинули телеведущую Екатерину Гордон на пост президента. Теперь она также может открыть избирательный счет. После этого Гордон сможет начать сбор подписей за свою кандидатуру, необходимых для регистрации в качестве кандидата на пост президента.

Сегодня ЦИК официально зарегистрировала лидера ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом в президенты. Он стал первым официально зарегистрированным кандидатом.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Президентская компания официально стартовала в России 18 декабря.