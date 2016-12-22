Партия добрых дел выдвинула Екатерину Гордон кандидатом в президенты

Партия добрых дел выдвинула кандидатом в президенты России телеведущую Екатерину Гордон. Об этом РБК сообщил президент партии Андрей Кириллов.
Кандидатура Гордон была выдвинута на съезде партии 23 декабря. «Проголосовали [за нее] единогласно», — сказал Кириллов.
Гордон сообщила РБК, что еще не подала документы в Центральную избирательную комиссию. Выдвижение от Партии добрых дел, по словам Гордон, «технически облегчит сбор подписей, поскольку их понадобится не 300 тыс., а 100 тыс., что куда реальнее».
О планах участвовать в выборах президента Гордон заявила 30 октября. Она заявила, что, вероятно, будет «единственным кандидатом, не согласованным с администрацией» главы России.
Кампания по выборам президента официально стартовала 18 декабря. 20 декабря ЦИК сообщил, что уже поступило 29 уведомлений о выдвижении кандидатов в президенты. О желании побороться за пост президент заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский. КПРФ выдвинули в качестве кандидата главу совхоза им. Ленина Павла Грудинина, а партия «Гражданская инициатива» — телеведущую Ксению Собчак.
Действующий президент Владимир Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец. Оппозиционер Алексей Навальный также был выдвинут как самовыдвиженец, он уже подал документы в ЦИК.
Голосование назначено на 18 марта 2018 года.
Екатерина Гордон, 37 лет. Журналистка, теле- и радиоведущая. Автор песен и нескольких книг. С красным дипломом окончила факультет педагогики и психологии МПГУ имени Ленина. Обучалась на Высших курсах сценаристов и режиссеров (ВКСиР) в мастерской П. Е.Тодоровского. Дипломная работа «Море волнуется раз» в 2005 году получила гран-при международного кинофестиваля «Новое кино.21 век».
Мать двоих детей.
Телевидение
На телевидении вела программы на каналах М1, ТВЦ, О2, «Звезда». На радио работала ведущей на радиостанциях «Серебряный дождь» (рубрика «Диагноз»), «Культура» (авторская программа «Мастер-класс»), «Эхо Москвы» (соведущая программы «Добрая охота»), радио «Маяк» («Новейшая история», «Разговор по делу»), «Русская служба новостей», «Говорит Москва».
Автор книг «Состояния» и «Конченые». Автор пьесы «А счастлива ли жена президента?».
Музыка
Автор песен, некоторые из которых входят в репертуар Григория Лепса и Ани Лорак. В 2009 году создала музыкальную группу BlondRock, которая подавала заявку на участие в конкурсе «Евровидение» и прошла в полуфинал национального отбора с песней War is bad. В 2010 году записала и выпустила альбом своих песен. В 2016 году принимала участие в телешоу «Голос».
Общественная деятельность
В 2006 году Гордон организовала общественное движение «Ненужная порода», пропагандирующее адаптацию беспородных собак, в поддержку которого выпустила коллекцию «Беспородных шапочек». Известна участием в движении в защиту Химкинского леса и в митингах за свободу собраний. Основатель профсоюза блогеров new_mind_media.
Екатерина Гордон также основала проект «Убить интернет», объединяющий людей с интернет-зависимостью. Автор интернет-персонажа Гадя Кортон, высмеивающего в стихах женскую глупость.
Юридическая деятельность
Основатель юридической компании, специализирующейся на решении не только юридических, но и психологических проблем. Компания, в частности помогает людям, пострадавшим от действий экстрасенсов.