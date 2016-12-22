Партия добрых дел выдвинула Екатерину Гордон кандидатом в президенты

Партия добрых дел выдвинула кандидатом в президенты России телеведущую Екатерину Гордон. Об этом РБК сообщил президент партии Андрей Кириллов.

Кандидатура Гордон была выдвинута на съезде партии 23 декабря. «Проголосовали [за нее] единогласно», — сказал Кириллов.

Гордон сообщила РБК, что еще не подала документы в Центральную избирательную комиссию. Выдвижение от Партии добрых дел, по словам Гордон, «технически облегчит сбор подписей, поскольку их понадобится не 300 тыс., а 100 тыс., что куда реальнее».

О планах участвовать в выборах президента Гордон заявила 30 октября. Она заявила, что, вероятно, будет «единственным кандидатом, не согласованным с администрацией» главы России.





Видео: Екатерина Гордон / YouTube

​Кампания по выборам президента официально стартовала 18 декабря. 20 декабря ЦИК сообщил, что уже поступило 29 уведомлений о выдвижении кандидатов в президенты. О желании побороться за пост президент заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока»​ Григорий Явлинский. КПРФ выдвинули в качестве кандидата главу совхоза им. Ленина Павла Грудинина, а партия «Гражданская инициатива» — телеведущую Ксению Собчак.

Действующий президент Владимир Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец. Оппозиционер Алексей Навальный также был выдвинут как самовыдвиженец, он уже подал документы в ЦИК.



Голосование назначено на 18 марта 2018 года.