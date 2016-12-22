Навальный подал иск в Верховный суд на решение ЦИК

Навальный просит суд признать незаконным решение Центризбиркома о недопуске к президентским выборам. Глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что рады были бы, если бы Навальный набрал «тот процент, который адекватен [его] популярности»

Алексей Навальный в Центральной избирательной комиссии (Фото: Global Look Press)

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный подал в Верховный суд жалобу на решение Центризбиркома отказать в регистрации группы избирателей, выдвинувшей его кандидатуру на президентских выборах 2018 года. Суд жалобу принял к рассмотрению, сообщил РБК юрист ФБК Иван Жданов.

«Верховный суд принял к рассмотрению иск оппозиционера Алексея Навального, в котором он просит признать решение ЦИК незаконным в соответствии с п. 4 ст. 81 Конституции», — сказал он, добавив, что рассмотрение иска назначено на 11:00 30 декабря.

ЦИК отказала в регистрации Навального кандидатом 25 декабря, свое решение члены комиссии объяснили непогашенной судимостью оппозиционера по «делу «Кировлеса». Член комиссии Борис Эбзеев заявил, что ЦИК не сомневается в справедливости приговора. Глава комиссии Элла Памфилова заявила, что претензий к поданным документам нет.

Навальный объявил о своем намерении участвовать в выборах президента в конце 2016 года по итогам рассмотрения его жалобы на приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). ЕСПЧ постановил, что права на справедливое разбирательство Навального и другого подсудимого, Петра Офицерова, были нарушены, а осудили их за деяния, схожие с обычной предпринимательской деятельностью. Верховный суд в ноябре 2016 года отменил приговор оппозиционеру и направил дело на новое рассмотрение. Навальный настаивал, что Верховный суд должен был оправдать его. Уже в феврале 2017 года Ленинский суд Кирова повторно приговорил Навального по «делу «Кировлеса», назначив ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Оппозиционер продолжил свою избирательную кампанию, открывая штабы в разных городах России и проводя митинги в поддержку своего выдвижения.

Памфилова 25 декабря подчеркнула, что ЦИК не вправе снять судимость с Навального. По ее словам, члены комиссии были бы рады, если бы оппозиционер участвовал в выборах и набрал «тот процент, который адекватен [его] популярности».

Алексей Навальный после отказа ЦИК призвал своих сторонников начать «забастовку избирателей», которая заключается в наблюдении за выборами и недопущении фальсификаций.

В Кремле заявили, что властям предстоит «изучить» призыв Навального на соответствие законодательству. То, что Навальный в выборах участие не примет, не скажется на их легитимности, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.