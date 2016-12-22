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Выдвинутый КПРФ Грудинин подал в ЦИК документы для участия в выборах
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Выдвинутый КПРФ Грудинин подал в ЦИК документы для участия в выборах
Выборы президента России, 18:18
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Выдвинутый КПРФ Грудинин подал в ЦИК документы для участия в выборах

Выдвинутый КПРФ Павел Грудинин подал в ЦИК документы для выдвижения на выборы президента. Об этом сообщает ТАСС.

В Центризбирком Грудинин пришел вместе с лидером партии Геннадием Зюгановым и группой активистов. Во время приема документов Грудинин поинтересовался, находится ли глава ЦИК Элла Памфилова на рабочем месте и продемонстрировал принесенный для нее букет цветов. Зюганов уточнил, что это «поздравление с Новым годом и не более».

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Грудинин заявил, что в случае избрания президентом планирует ограничить власть главы государства и создать независимый Госсовет.

«Если произойдет победа моя и наших сил, то Геннадий Андреевич будет председателем Госсовета», — сказал он.

Зюганов со своей стороны отметил, что сейчас у главы государства полномочий «больше, чем у царя, американского президента и египетского фараона вместе взятых».

Грудинин является директором совхоза имени Ленина. Он был выдвинут кандидатом в президенты от КПРФ 23 декабря.

Выборы президента России состоятся 18 марта. О намерении участвовать в них заявил нынешний глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин и другие, в общей сложности более 50 человек.

Теги: КПРФ , Геннадий Зюганов , Выборы
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