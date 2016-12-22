Страницу Кадырова в Facebook занял сервис по поиску билетов

По адресу страницы главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook размещен аккаунт сервиса по поиску билетов UAN. Теперь страница называется «Ваше путешествие — наша забота».



Первый пост на странице facebook.com/rkadyrov95/ UAN разместил 24 декабря, в котором предлагает билеты из Грозного в Берлин. В следующем посте на странице — реклама путешествия на Сейшелы.

Аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы 23 декабря, через три дня после того, как глава Чечни попал в черный список США по «закону Магнитского». В Facebook объяснили РБК блокировку аккаунта Кадырова «юридическим обязательством» отключать аккаунты лиц, против которых были введены санкции.

Кадыров назвал деактивацию своей страницы в Facebook мышиной возней. «Но вопрос к Facebook и Минфину (США): где ваша хваленая демократия и право граждан на получение информации? Или мнение 4 млн подписчиков ничего не значит?» — сказал глава Чечни.



В Кремле заявили, что подобные блокировки аккаунтов в социальных сетях «вызывают обеспокоенность и не добавляют реноме социальным сетям».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал блокировку аккаунтов Кадырова нарушением права «на информирование, на общение». По его словам, «это опасный прецедент» и Россия должна ответить на такие действия симметрично.