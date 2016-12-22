Володин пообещал симметрично ответить на блокировку аккаунтов Кадырова

Блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook — нарушение международного права. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече с иранским коллегой Али Лариджани в Исламабаде, сообщили РБК в думском управлении по взаимодействию со СМИ.

Встреча, как уточнили представители нижней палаты парламента, состоялась 24 декабря в Исламабаде, где думская делегация во главе с Володиным участвует в международной антитеррористической конференции.

«Это нарушение прав на информирование, на общение», — заявил в ходе мероприятия Володин. «Это опасный прецедент, поскольку, исходя из принципа взаимности, мы должны поступать так же», — добавил он.

Накануне официальные страницы Кадырова в Instagram и Facebook оказались заблокированы. Позже то же самое случилось с англоязычной версией Instagram-блога главы Чечни, не имевшей официальной верификации. При этом страница во «ВКонтакте», Twitter (упоминается на сайте чеченской администрации среди ссылок, но не верифицирован администрацией сети) и Telegram-канал политика остались доступными.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал случившееся «подлой диверсионной кибератакой». «Учитывая последние события, связанные с пустозвонным «списком Магнитского», все логично ложится в канву событий», — считает он.

Кадыров также написал в Telegram-канале, что не получил ответа от администрации Instagram на свои запросы относительно блокировки аккаунта. Также он заявил, что с января начнет функционировать чеченская соцсеть Mylistory, которая «ни в чем не уступает заморским».

20 декабря США расширили санкции по «списку Магнитского». В черный список попал в том числе Кадыров, администрацию которого американские власти считают связанной с «убийствами, пытками и другими масштабными нарушениями прав человека».

Умаров заявил, что попадание в санкционный список — подарок для Кадырова, так как является «подтверждением его последовательной политики в интересах Российской Федерации» и «преданности курсу Владимира Путина».