Никифоров назвал «двойными стандартами» блокирование Кадырова в соцсетях

Блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram является примером «двойных стандартов», которые демонстрируют американские компании. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Отвечая на вопрос журналистов о блокировке аккаунтов Кадырова, Никифоров отметил, что она доказывает влияние политики на работу социальных сетей.

«Это просто яркий пример тех двойных стандартов, о которых на самом деле мы многократно многие годы говорили... Значит интернет не вне политики, значит интернет — это просто отношения хозяйствующих субъектов, в том числе подверженные политически мотивированным санкциям», — заявил он.

​Никифоров отметил, что по его мнению, блокировка аккаунтов Кадырова связана с введенными против главы Чечни санкциями и предложил Минюсту дать юридическую оценку произошедшего. «Вероятно речь идет также о том, что они прекратили обслуживать отдельного клиента, который находится в санкционном списке. Скорее всего. Это мои догадки, у нас нет официальной позиции. Правовую оценку должен давать Минюст и прокуратура в контексте того, является ли это нарушением тех или иных статей законодательства. Здесь я бы не хотел за коллег эту оценку давать», — сказал глава ведомства.

Аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram оказались недоступны 23 декабря. Компания Facebook Inc., контролирующая обе соцсети, пока не дала официального комментария в связи с блокировкой аккаунтов политика. Сам Кадыров после блокировки заявил, что продолжит общение с подписчиками в социальных сетях «ВКонтакте», Twitter и Telegram. Также он рассказал о появлении в Чечне собственной соцсети Mylistory.

На следующий день в знак поддержки все члены парламента Чечни объявили о бойкоте Instagram. Инцидент также прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвавший его нарушением международного права. Действия Facebook Inc. не оставил без внимания и Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «подобные действия вызывают обеспокоенность и не добавляют реноме социальным сетям».

Роскомнадзор в связи с блокировкой аккаунтов Кадырова направил официальный запрос с требованием разъяснить причину произошедшего, сообщает «РИА Новости». РБК направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора и представительство Facebook в России.