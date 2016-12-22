Кадыров после пропажи аккаунта в Instagram рассказал о чеченской соцсети

В Чечне начали тестировать новую социальную сеть под названием Mylistory, которая начнет функционировать с начала 2018 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Рамзан Кадыров, после того как исчез его аккаунт в соцсети Instagram.

«В стадии тестирования находится новая социальная сеть @Mylistory, которая ни в чем не уступает заморским. Она начнет функционировать после нового года», — написал Кадыров.

Он также рассказал, что обратился в службу поддержки Instagram после исчезновения аккаунта, однако ответа не последовало. «Ясно, что никто иной практически не смог бы приложить к этому руку», — считает глава Чечни. По его словам, он давно хотел удалить свой аккаунт в Instagram, но не сделал это, поскольку было «неудобно перед друзьями и подписчиками». «Я много внимания и времени уделял общению с ними, делился новостями республики и своей семьи. Однако не стоит расстраиваться», — добавил Кадыров, отметив, что продолжит общение с подписчиками в социальных сетях «ВКонтакте», Twitter и Telegram.

Cтраница Рамзана Кадырова в Instagram оказалась недоступна 23 декабря. При попытке зайти на страницу отображалось сообщение: «Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».​ Аккаунт главы Чечни стал недоступен также в соцсети Facebook.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что страница Кадырова в Instagram подверглась кибератаке. По мнению министра, атаку совершили «те, кто постоянно обвиняют нас в кибератаках». Нет сомнений, что это было сделано «по указке Госдепа США», уверен Умаров. «Учитывая последние события, связанные с пустозвонным «списком Магнитского», все логично ложится в канву событий», — пояснил он.

Власти США расширили санкции по «списку Магнитского», в черный список попал в том числе глава Чечни 20 декабря. По мнению США, администрация Кадырова связана с «убийствами, пытками и другими масштабными нарушениями прав человека». Американские власти утверждали, что Кадыров, «как считается», приказал убить одного из своих политических оппонентов.