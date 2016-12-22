Собчак подала в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

Телеведущая Ксения Собчак подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом в президенты. Об этом сообщил в Twitter блогер Рустем Адагамов, который отвечает за ведение соцсетей журналистки.
Собчак, в частности, представила сведения о доходах и расходах, диплом, паспорт.
23 декабря делегаты II съезда партии «Гражданская инициатива» выдвинули Ксению Собчак кандидатом в президенты России.
Выборы пройдут 18 марта 2018 года. 20 декабря ЦИК сообщил, что уже поступило 29 уведомлений о выдвижении кандидатов в президенты. О желании побороться за пост президент заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский. КПРФ выдвинула в качестве кандидата главу совхоза им. Ленина Павла Грудинина, Партия добрых дел выдвинула кандидатом в президенты телеведущую Екатерину Гордон.
Действующий президент Владимир Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец. Оппозиционер Алексей Навальный также был выдвинут как самовыдвиженец, он уже подал документы в ЦИК.