ЦИК принял у Навального документы для выдвижения на выборы президента

В ЦИКе приняли документы о выдвижении Алексея Навального на президентские выборы. Оппозиционер рассказал о предварительно собранных 100 тыс. голосов и призвал конкурентов снять свои кандидатуры, если его не зарегистрируют

Алексей Навальный (слева) (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В воскресенье, 24 декабря, после встречи с инициативной группой основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный подал в ЦИК документы на выдвижение на президентские выборы. Около 21:00 протокол о сдаче документов о выдвижении был подписан в Центризбиркоме, сообщила в твиттере пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш. Решение о регистрации или нерегистрации выдвижения должно быть принято в течение пяти дней, следует из принятого 15 декабря постановления ЦИК (есть у РБК).

Навальный со сторонниками прибыл в ЦИК около 20:00. Сначала планировалось, что команда оппозиционера прибудет в Центризбирком сразу после процедуры выдвижения инициативной группой (она закончилась еще днем). Но так как мероприятие проходило в шатре в парке Серебряный бор, то находящиеся там принтеры «замерзли», заявили сторонники Навального, и они не смогли вовремя распечатать нужные документы. Чтобы распечатать их, им пришлось ехать в офис ФБК, говорила Ярмыш.

Пресс-служба ЦИК сообщила РБК, что в Центризбиркоме было принято решение продлить рабочий день в воскресенье на неопределенный срок (он должен был закончиться в 15:00).

Это решение в ЦИК объяснили не задержкой команды Навального, а большим количеством людей, которые решили подать документы в Центризбирком 24 декабря. Помимо Навального в этот день в ЦИК обратились бизнесмен Сергей Полонский, журналист Олег Лурье, кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин и основатель московского стриптиз-клуба GoldenGirls Лаки Ли.

Встреча с Навального с инициативной группой прошла в воскресенье на пляже в Серебряном бору. Процедура выдвижения началась около 12:00. При регистрации волонтерам раздавали мандаты — прямоугольные красно-белые куски картона в виде восклицательных знаков (этот символ используется на товарах, которыми торгует штаб оппозиционера). За Навального голоса отдали 742 человека.

Встречи инициативных групп прошли еще в 19 городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Волгограде, Уфе, Ижевске, Самаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Омске, Новосибирске, Красноярске, Тюмени, Челябинске, Владивостоке, Ярославле, Воронеже и Иркутске.

Корреспонденту РБК Навальный рассказал о 100 тыс. предварительно прошедших процедуру верификации сторонниках. «Будет регистрация, она случится в первых числах января и дальше нам нужно будет практически за 25 дней собирать подписи со скоростью сколько-то там тысяч в час, — пояснил он. — Но мы не сомневаемся, что сможем собрать 300 тыс. подписей».

Как выдвинуться в президенты?

Для выдвижения на президентские выборы самовыдвиженцам нужно собрать 300 тыс. подписей избирателей, кандидатам от зарегистрированных партий — 100 тыс. Ранее ЦИК утвердил список партий, представителям которых не нужно собирать подписи для выдвижения кандидатов на выборы — это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Самовыдвиженцам до начала сбора подписей необходимо запланировать и провести предвыборное мероприятие по выдвижению кандидата. На нем должен присутствовать представитель ЦИК или регионального избиркома. После этого кандидат-самовыдвиженец должен представить в ЦИК ходатайство о регистрации, пакет документов с подписями членов созданной для его выдвижения инициативной группы, копии паспорта, трудовой книжки, документа о профессиональном образовании, доверенность на уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам и сведения о доходах и имуществе кандидата и его супруга за последние шесть лет.

Стратегия бойкота

По закону «О выборах президента» граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления (к которым относится вменяемая Навальному по делу «Кировлеса» растрата в особо крупном размере), не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости. О том, что Навальный не может баллотироваться в президенты в 2018 году, РБК говорила и председатель ЦИК Элла Памфилова.

В случае отказа в регистрации, Навальный обещает призвать к бойкоту выборов, рассказал журналистам оппозиционер. В рамках бойкота его сторонники будут агитировать за неявку на выборы, кроме того, планируются и уличные акции, уточнил он. Другие участники выборов в том случае, если его не зарегистрируют, должны снять свои кандидатуры, считает Навальный.

Тактика бойкота выборов вряд ли будет действенной, сказал РБК политолог, директор ИСЭПИ Александр Пожалов. По его мнению, хотя Навальный и постарается «приписать себе каждого не пришедшего на выборы», от голосования откажется не очень большое количество избирателей. Так как, по словам эксперта, оппозиционер «разругался и с ПАРНАС, и с [экс-депутатом Дмитрием] Гудковым, и с Cобчак», то среди лидеров оппозиции у него практически нет сторонников, которые бы поддержали бойкот.

В отсутствии эффекта от бойкота выборов уверен и политолог Алексей Макаркин. «Часть избирателей пойдет голосовать за Собчак, часть за сооснователя «Яблока» [Григория] Явлинского, часть за [кандидата от КПРФ Павла] Грудинина, поэтому тех людей, которые сейчас прислушаются к Навальному, будет не очень много», — сказал он РБК.

Представители Собчак и Явлинского не смогли оперативно ответить на запросы РБК о том, снимут ли они свои кандидатуры с выборов в случае нерегистрации Навального. В Партии роста, от которой выдвинулся бизнес-омбудсмен Титов, призыв Навального расценили как провокацию. «Естественно, ничего подобного наш кандидат делать не будет» — сообщили РБК в его пресс-службе.

Хотя оппозиционер не может баллотироваться в президенты, у него есть шансы включиться в системную политику, считает политолог Пожалов. По его мнению, Навальный мог бы зарегистрировать политическую партию и выставить собственного кандидата на выборах мэра Москвы в 2018 году. «У него объективно есть региональные структуры — его штабы, — уточнил эксперт. — Так что остается собрать 500 сторонников — и зарегистрировать партию». На мэрских выборах Навальный мог бы предложить кандидатуру кого-то из своих сторонников или поддержать главу Красносельского совета муниципальных депутатов Илью Яшина, считает Пожалов.

Макаркин, напротив, убежден, что и после выборов Навальный продолжит действовать «вне системы». «Его задача — раскрутить себя максимально, создать региональные структуры и готовиться к поствыборному периоду», — сообщил он. По мнению политолога, оппозиционер продолжит свою расследовательскую деятельность и будет реагировать на непопулярные решения власти — «будь то повышение налогов или пенсионного возраста».