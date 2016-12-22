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КПРФ выдвинула Павла Грудинина в президенты России
Выборы президента России, 23 дек, 15:37
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КПРФ выдвинула Павла Грудинина в президенты России
Кандидатом в президенты от КПРФ стал директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Партия представляет «альтернативу Путину и либеральному правительству», заявлял ранее лидер коммунистов Геннадий Зюганов
Павел Грудинин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) на 17-м съезде в субботу, 23 декабря, выдвинула кандидатом в президенты 57-летнего директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. За соответствующее решение проголосовало большинство делегатов съезда, сообщает корреспондент РБК. По словам собеседника РБК в КПРФ, «против кандидатуры Грудинина проголосовали 11 делегатов, 303 делегата отдали свои голоса за него».

Решение принималось путем тайного голосования. Ранее коммунисты единогласно поддержали предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова включить в бюллетень безальтернативную кандидатуру Грудинина как кандидата в президенты от КПРФ.

Выступая перед делегатами съезда, Грудинин сказал, что партийцев поддержать его кандидатуру «убедил» именно лидер КПРФ. По его словам, его предвыборная программа — это программа Зюганова. «Я готов подписаться под каждым его словом», — сказал Грудинин. «Все мои действия будут согласованы с избирательным штабом, и я прошу, чтобы его возглавил Геннадий Андреевич», — добавил он. «Нашу победу могут украсть, мы это знаем. Но наше дело правое, и победа будет за нами», — резюмировал директор совхоза имени Ленина.

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В своем выступлении на съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Грудинин является альтернативой от левопатриотических сил Путину и либералам. Он также добавил, что, по его мнению, «чушью» является мысль, что исход президентских выборов предрешен. «Желание перемен, по опросам, превысило желание стабильности», — добавил Зюганов. «Ресурс стабильности личной власти ограничен», — сказал лидер КПРФ. Сам Зюганов, по его словам, возьмет на себя «политическое руководство» предстоящей избирательной кампанией.

Накануне, 22 декабря, кандидатуру Грудинина поддержать съезду рекомендовал пленум компартии. Источники РБК в КПРФ рассказали, что Зюганов решил не принимать участие в выборах в том числе потому, что ему тяжело вести кампанию по состоянию здоровья.

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Кандидатуру Павла Грудинина активно раскручивал сам Зюганов, также рассказывал РБК еще один собеседник в КПРФ. Директор совхоза имени Ленина занимал по внутрипартийным опросам второе место. Зюганов ездил вместе с партактивом в совхоз им. Ленина, также партийцам показывали фильм про Грудинина — все об этом информировали регионы, рассказывает еще один коммунист. Весь последний месяц Зюганов убеждал директора совхоза согласиться на участие в кампании. «Грудинин не член партии, и не является для Геннадия Андреевича угрозой и конкурентом в будущем», — заявлял источник РБК.

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В конце ноября 2017 года Павел Грудинин победил на праймериз «левых и патриотических сил», проведенных движением «Левый фронт».

Грудинин возглавляет совхоз с 1995 года. С 1997 по 2011 год он был депутатом Мособлдумы и членом партии «Единая Россия», а на президентских выборах 2000 года — доверенным лицом Путина. Конец депутатской карьере Грудинина положило интервью «Русскому репортеру», в котором он рассказал, что бывает, «когда на площадке беленький мальчик с черненьким дерутся». Бывший единоросс регулярно критикует правительство. В 2015 году он более двух месяцев не мог добиться разрешения на торговлю в столице. Директор совхоза угрожал оставить урожай в поле — в итоге мэрия пошла на уступки.

Знакомый с Грудининым муниципальный депутат охарактеризовал его как влиятельного спонсора КПРФ и «очень неудобную для власти» Московской области фигуру. По его словам, Грудинин готов побороться за пост губернатора Подмосковья. Президентская кампания станет для него мощной раскруткой.

Выручка от продаж ЗАО «Совхоз им. Ленина», по данным ГМЦ Росстата, в 2014–2015 годах составила более 2,3 млрд руб. В последние годы росла сумма госконтрактов, которые получает совхоз: так, по данным СПАРК, в 2014–2017 годах их сумма выросла более чем в 16 раз, с 3,6 млн руб. до 57,9 млн руб.​

Автор: Вера Холмогорова.
Теги: КПРФ , Геннадий Зюганов , Выборы , Президент , Павел Грудинин
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