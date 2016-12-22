Ксению Собчак выдвинули в президенты от партии «Гражданская инициатива»

Делегаты II съезда партии «Гражданская инициатива» выдвинули кандидатом в президенты России журналистку, телеведущую Ксению Собчак, передает корреспондент РБК.

За кандидатуру Собчак проголосовали 96 делегатов, против — семь. Всего проголосовали 103 делегата.

«Благодарю за оказанное доверие. Я пришла сюда всерьез и надолго. Сегодня большой день, большой праздник, и это все благодаря вам», — сказала после объявления итогов голосования Ксения Собчак.

Собчак также внесли в состав руководства партии — политический совет «Гражданской инициативы». Председатель партии Андрей Нечаев ранее на съезде рекомендовал избрать Собчак в политической совет «Гражданской инициативы» и называл это решение логичным. За ее включение в политсовет проголосовали «за» 102 делегата, 1 — «против».

Благодаря тому что Собчак будет кандидатом от политической партии, для регистрации ей нужно будет собрать 100 тыс. подписей.