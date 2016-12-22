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В Совфеде заявили о желании России помочь Асаду в борьбе с «хаосом»
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В Совфеде заявили о желании России помочь Асаду в борьбе с «хаосом»
Операция в Сирии, 22:22
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В Совфеде заявили о желании России помочь Асаду в борьбе с «хаосом»

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия будет помогать сирийскому президенту Башару Асаду противодействовать попыткам дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом он сказал, комментируя информацию о том, что американские инструкторы готовят боевиков в Сирии, передает «РИА Новости».

«Уверен, у Башара Асада хватит сил противодействовать этому, не позволить кому бы то ни было снова ввергнуть страну в хаос. Со своей стороны Россия будет помогать», — сказал Бондарев. Он отметил, что российские войска будут охранять свою базу в Хмеймиме. Кроме того, в России планируют развивать порт в Тартусе, чтобы превратить его в «полноценную военно-морскую базу», сообщил Бондарев.

Член Совета Федерации отметил, что США «пытались развалить Ливию», но Сирии «удалось избежать такой печальной судьбы». «США это не устраивает, ведь столько средств было вложено в разжигание конфликта», — заявил Бондарев. Он сказал, что готовность США «не мешать правлению» Башара Асада до 2021 года — это «нонсенс», потому что Вашингтон «диктует суверенной стране что-то относительно ее внутренних дел». По мнению члена Совфеда, США «хотят сохранить лицо», и для них главное — «не признавать своего геополитического поражения».

В субботу, 17 декабря, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что инструкторы спецназа США создают в лагере беженцев в провинции Эль-Хасека «новую сирийскую армию», члены которой после подготовки будут переброшены на юг арабской республики, чтобы бороться с сирийской армией. По данным российского Центра, около лагеря находятся 750 боевиков, которые прибыли из Ракки, Дейр-эз-Зора, Абу-Кемаля и из восточных территорий.

Российская сторона утверждает, что основной силой этой группировки являются 400 членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). По мнению Центра, они «беспрепятственно выехали автоколонной из Ракки в октябре при поддержке США».

Как российские войска возвращаются из Сирии. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

В ноябре Минобороны обвинило США в том, что они прикрывали отход из Абу-Кемаля отрядов ИГ «для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке». Минобороны опубликовали фото, которые российское ведомство послало в Пентагон, чтобы США нанесли удар по боевикам, но в Вашингтоне, по словам российской стороны, отказались это делать. Вашингтон говорил, что террористы сдаются в плен и тем самым подпадают под положение Женевской конвенции.

В США назвали опубликованные изображения Министерства обороны «фальсифицированными». Обвинения в поддержке ИГ в США назвали «еще одним эпизодом продолжающейся кампании по диффамации, искажению, отвлечению внимания, цель которой — дискредитация США и успешной борьбы коалиции против ИГ в Сирии».

Теги: Совет Федерации , Виктор Бондарев , конфликт в Сирии
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