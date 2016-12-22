Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,25 58,70 EUR Нал. 69,87 69,13 USD Бирж. 58,80 +0,04 EUR Бирж. 69,17 -0,13 USD ЦБ. 58,90 +0,19 EUR ЦБ. 69,43 +0,03 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 18037,02 +559,03 MOEX 2143,99 -0,39% RTS 1148,27 -0,44% Brent 63,25 +0,00% DJIA 24651,74 +0,58% Nasdaq 6936,58 +1,17% FTSE 7490,57 +0,57%
Главы МИД России и Франции обсудили в телефонном разговоре Сирию
Лента новостей
Анастасия Кузьмина возглавила общий зачет Кубка мира по биатлону 15:17, Спорт В голосовании по названию моста в Крым определился лидер 15:07, Общество На востоке Москве до конца 2018 года появится подземный вокзал 14:58, Общество Квест-драйв: как доехать до Шереметьево за 30 минут 14:47, РБК и Porsche Главы МИД России и Франции обсудили в телефонном разговоре Сирию 14:35, Политика Фигуранта дела миллиардера Михальченко убили в Петербурге 14:34, Общество Шойгу поблагодарил обеспечивавших безопасность Путина в Сирии военных 14:32, Общество Полицейский и двое рабочих погибли в ДТП в Санкт-Петербурге 14:06, Общество Евгению Медведеву заявили на чемпионат России по фигурному катанию 14:01, Спорт Google закроет проект дополненной реальности Tango в марте 2018 года 14:00, Технологии и медиа 25 проверенных маршрутов для зимнего автотуризма по России и Европе 13:56, РБК и Hankook Киев рассказал о планах развития украинского телевещания в Крыму 13:40, Политика В Австрии ультраправые и консерваторы создадут коалиционное правительство 13:28, Политика Минтранс до конца года подготовит документы по авиасообщению с Египтом 13:15, Бизнес Путин подарил на юбилей Родиону Щедрину картину «Монтажник-высотник» 13:10, Общество С 1917 до 2017: хорошо ли вы знаете историю российских денег 12:39, РБК и Ситибанк Топилин заявил о выделении около 49 млрд руб. на строительство яслей 12:35, Общество Арестованный экс-сотрудник ФСБ опроверг рассказ хакера о «взломах» в США 12:28, Технологии и медиа На Байконуре утвердили состав новой экспедиции на МКС 12:18, Общество Пентагон выразил надежду на сотрудничество с Россией в Афганистане 12:08, Политика МЧС Москвы не подтвердило информацию о задымлении на «Речном вокзале» 12:06, Общество Игры разума: как шахматы стали основой инвестиционных стратегий 12:04, Партнерский материал СМИ анонсировали переговоры капитана «Зенита» с турецким клубом 12:04, Спорт Власти Москвы попросили водителей воздержаться от поездок из-за непогоды 11:59, Общество Эксперты признали неравенство в России сопоставимым с 1905 годом 11:50, Экономика Сервисы сообщили о полной загрузке отелей в дни матчей ЧМ-2018 11:47, Общество В Нижегородской области в ДТП с участием автобуса пострадали семь человек 11:42, Общество ​Роспотребнадзор назвал «Кучино» источником неприятного запаха в Москве 11:38, Общество
Главы МИД России и Франции обсудили в телефонном разговоре Сирию
Политика, 14:35
0
Главы МИД России и Франции обсудили в телефонном разговоре Сирию

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре уделили основное внимание ситуации в Сирии. Кроме того, они обсудили двустороннюю и международную повестку, сообщает пресс-служба российского МИДа.

«Министры «сверили часы» по широкому спектру двусторонних вопросов, обсудили график политических контактов на предстоящий период», — уточняется в сообщении.

Телефонная беседа состоялась 14 декабря по инициативе французской стороны.

Путин прилетел на авиабазу Хмеймим в Сирии и отдал приказ о выводе войск
Политика

Президент России Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии 11 декабря и скомандовал вывести оттуда основную часть российских войск и военной техники. В По данным Совета Федерации, частичное российское военное присутствие в Сирии сохранится. Например, там останется российская авиация (бомбардировщики, истребители и штурмовики) и средства противоракетной обороны. 12 декабря Минобороны России начало выводить российскую технику из Сирии. Так, в Калужскую область вернулись экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, в Махачкалу прибыл батальон военной полиции, в Мурманскую область прибыли бомбардировщики Ту-22МЗ и др.

На следующий день президент США Дональд Трамп заявил: «Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, они (террористы ИГ, запрещенная в России организация) распределяются в других районах». По словам пресс-секретаря Пентагона Адриана Рэнкина-Гэллоуэй, Минобороны США не увидело заметного сокращения российского военного контингента в Сирии. Заявления Пентагона по поводу вывода российских войск из Сирии «выдают плохо скрываемые желания» США и показывают невладение  американцев реальной обстановкой, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Теги: Франция , Сирия , МИД России , Сергей Лавров
Главное
Арестованный экс-сотрудник ФСБ опроверг рассказ хакера о «взломах» в США Технологии и медиа
Материалы по теме
Путин прилетел на авиабазу Хмеймим в Сирии и отдал приказ о выводе войск Политика
Минобороны заявило о создании советниками из США «Новой сирийской армии» Политика
Минобороны ответило Пентагону про вывод российских войск из Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.