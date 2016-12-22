Главы МИД России и Франции обсудили в телефонном разговоре Сирию

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре уделили основное внимание ситуации в Сирии. Кроме того, они обсудили двустороннюю и международную повестку, сообщает пресс-служба российского МИДа.

«Министры «сверили часы» по широкому спектру двусторонних вопросов, обсудили график политических контактов на предстоящий период», — уточняется в сообщении.

Телефонная беседа состоялась 14 декабря по инициативе французской стороны.

Президент России Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии 11 декабря и скомандовал вывести оттуда основную часть российских войск и военной техники. В По данным Совета Федерации, частичное российское военное присутствие в Сирии сохранится. Например, там останется российская авиация (бомбардировщики, истребители и штурмовики) и средства противоракетной обороны. 12 декабря Минобороны России начало выводить российскую технику из Сирии. Так, в Калужскую область вернулись экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, в Махачкалу прибыл батальон военной полиции, в Мурманскую область прибыли бомбардировщики Ту-22МЗ и др.

На следующий день президент США Дональд Трамп заявил: «Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, они (террористы ИГ, запрещенная в России организация) распределяются в других районах». По словам пресс-секретаря Пентагона Адриана Рэнкина-Гэллоуэй, Минобороны США не увидело заметного сокращения российского военного контингента в Сирии. Заявления Пентагона по поводу вывода российских войск из Сирии «выдают плохо скрываемые желания» США и показывают невладение американцев реальной обстановкой, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.