Минобороны ответило Пентагону про вывод российских войск из Сирии

Заявления Пентагона по поводу вывода российских войск из Сирии показывают невладение США реальной обстановкой, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Соответствующее заявление Минобороны поступило в РБК.

«Умоизлияния представителей Пентагона, касающиеся вывода/невывода российских войск из Сирии, выдают не только плохо скрываемые желания, чтобы нас там не было, но и невладение США реальной обстановкой на земле», — заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

12 декабря пресс-секретарь Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что Министерство обороны США не увидело значительного сокращения российского военного контингента в Сирии после объявленного Владимиром Путиным решения о выводе войск из страны.

«Зрячий — да увидит. Если прилеты из Сирии российской авиации, военных медиков, саперов и военных полицейских, возвращение военной техники в российские морские порты не показывают американские телеканалы, — это проблемы Пентагона. Решить их американскому военному ведомству вполне по силам, переключив телевизоры на российские или европейские телеканалы», — отметил Конашенков.

Он напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп дословно заявил: «Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, они (террористы ИГ, запрещенная в России организация) распределяются в других районах».

«Получается, либо Пентагон сознательно обманывает международную и американскую общественность, включая своего главнокомандующего, либо больше никаких оснований и даже формальных предлогов для присутствия американских войск в Сирии не существует», — подчеркнул представитель Минобороны России.

Российский Генштаб отрапортовал об освобождении территории Сирии от боевиков ИГ 6 декабря. 11 декабря Путин отдал приказ приступить к выводу частей группировки российских войск из Сирии.

На следующий день в Россию из Сирии вернулся «летающий радар», самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В Калужскую область вернулись экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, в Махачкалу — батальон военной полиции, а в Нахабино Московской области — отряд саперов. Кроме того, в Астраханскую область прибыли российские истребители МиГ-29СМТ, в Мурманскую — бомбардировщики Ту-22МЗ. 14 декабря в Хабаровский край прибыли российские бомбардировщики Су-34.