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В Совфеде рассказали о сохранении российских баз в Сирии
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В Совфеде рассказали о сохранении российских баз в Сирии
Военная операция в Сирии, 15:55
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В Совфеде рассказали о сохранении российских баз в Сирии

После решения президента России Владимира Путина о выводе «значительного числа российских войск» с территории Сирии в республике останутся российские базы. Об этом РБК сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Мы сокращаем нашу военную группировку в Сирийской Арабской Республике, причем значительно», — пояснил он, заметив, что войска «не будут выведены совсем». «В Хмеймиме останется наша авиация: бомбардировщики, истребители, штурмовики, армейская авиация», — уточнил Бондарев, добавив также, что в Сирии останется противоракетная оборона.

Решение о выводе войск он назвал «официальным признанием, что война [в республике] окончена».

«Наши вооруженные силы блестяще справились со сложнейшей, ответственнейшей задачей по уничтожению террористов, причем даже раньше прогнозируемого срока», — подчеркнул Бондарев, заметив, что в Москве «очень рады, что в новый, 2018, год Сирия вступит уже в статусе свободной, мирной страны».

Теперь на первый план, как подчеркнул сенатор, выходят инженерные войска.

«Россияне принимают участие в разминировании территории Сирии», — напомнил Бондарев, уточнив, что, по его мнению, «к этой работе подключатся и другие страны ООН».

«Что касается [сирийской] национальной армии, особая ответственность сейчас ложится на систему ПВО и сирийских пограничников, которые должны предотвратить возможные миграции боевиков с территорий сопредельных государств, на сирийскую полицию», — заключил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Информацию о том, что российские базы останутся в Сирии, РБК также подтвердил депутат Госдумы, участник межпарламентского диалога Москвы и Дамаска Дмитрий Саблин. «Наши базы останутся в Сирии и будут напоминать всем, кто в этом нуждается, о том, что мы можем быстро вернуться», — отметил он.​

Как рассказал РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, для того чтобы вывести из Сирии личный состав российских вооруженных сил и военную технику, понадобится месяц.

«Не исключаю, что такое решение было принято, чтобы люди дома Новый год отметили», — добавил сенатор, заметив, что «больше времени может занять вывод материальных активов». Теперь, после обучения российских военных, сирийская армия, по его мнению, в состоянии самостоятельно обеспечивать безопасность на территории страны.

Путин прилетел на авиабазу Хмеймим в Сирии и отдал приказ о выводе войск
Политика

С выводом войск из Сирии выданное президенту России Владимиру Путину верхней палатой парламента разрешение использовать российскую армию за границей потеряет силу, добавил Клинцевич. ​Эту информацию РБК также подтвердил бывший глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров. «Для вывода российского воинского контингента из Сирии Совет Федерации не должен отзывать свое разрешение президенту на использование российских вооруженных сил», — сообщил он, пояснив, что «это разрешение автоматически утратило силу, когда [президентом] было объявлено об окончании военных действий в Сирии».

Заявление Владимира Путина о выводе значительной части российских войск из Сирии не является частью предвыборной программы президента, также уточнил РБК член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. «Операция [российских войск в Сирии] завершена в основной ее части. Российским войскам нет смысла больше находиться в Сирии», — сообщил он, напомнив также, что «американцы уже, по сути, сделали шаг в сторону эскалации израильско-палестинского конфликта». «Теперь акцент смещен в его сторону», — пояснил Морозов.

Приказ приступить к выводу частей группировки российских войск в Сирии обратно в Россию Владимир Путин отдал 11 декабря. О том, что власти России планируют завершить военную операцию в Сирии до конца 2017 года, РБК в ноябре сообщили источники в МИДе и Минобороны, а также источник, близкий к администрации президента. Позже эти данные подтвердил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.

6 декабря Путин со ссылкой на доклад главы Минобороны Сергея Шойгу сообщил о полном разгроме в Сирии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В этот же день он объявил о планах участвовать в выборах президента России в 2018 году.

Теги: Россия , Госдума , Владимир Путин , Сирия , Совфед , вывод войск
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Путин прилетел на авиабазу Хмеймим в Сирии и отдал приказ о выводе войск Политика
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