В «Транснефти» рассказали о случаях майнинга на служебном оборудовании

В «Транснефти» были случаи добычи криптовалюты на служебном оборудовании, рассказал вице-президент компании по безопасности Владимир Рушайло, выступая на экспертном совете «Транснефти» по кибербезопасности, передает корреспондент РБК. Майнинг мог помешать технологическим процессам в компании, добавил он.

Рушайло добавил, что также в компании зафиксировали кибератаки, а также случаи вымогательства денег для их прекращения. Он также заявил, что для выработки экстренных мер по кибербезопасности решением главы «Транснефти» создана специальная рабочая группа по противодействию кибератакам.

Первый вице-президент компании Михаил Гришанин рассказал о рисках, связанных с использованием иностранного программного обеспечения и оборудования. Риски кроются в их несовместимости с российскими средствами защиты, а также в одностороннем отказе зарубежных компаний от обслуживания оборудования из-за санкций.

Гришанин добавил, что «Транснефть» отказалась от использования автоматизированных систем управления технологическими процессами французской компании Schneider Electric из-за выявленных уязвимостей.

В конце сентября о случаях майнинга криптовалют на рабочем месте рассказали в комитете по противодействию коррупции Крыма. По словам его главы Александра Акшатина, добычей криптовалюты занимались два сотрудника IT-подразделения совета министров республики, из-за этого их уволили.

Президент России Владимир Путин в конце октября поручил правительству и Центробанку разработать порядок налогообложения компаний, занимающихся добычей криптовалют. Поправки в законодательство должны быть готовы до 1 июля 2018 года. В Центробанке инициативу поддержали и добавили, что налоги должны распространяться и на частных предпринимателей.