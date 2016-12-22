Швейцарским парламентариям напомнили о различиях флирта и домогательств

​Швейцарским парламентариям выдали памятки, в которых описаны различия между флиртом и сексуальными домогательствами. Об этом сообщает газета Matin.

«Возможно, это тривиально, но некоторые нуждаются в напоминании. Это как напомнить, что есть яблоки полезно для здоровья», — заявила федеральный советник Джеральдина Савари. Она добавила, что 90% мужчин «ведут себя правильно».

В брошюре сказано, что флирт — конструктивен, «в него вовлекаются обе персоны, он приносит радость». Домогательства же — «односторонний акт, которым одна из сторон недовольна».

На заседании, перед которым раздавались брошюры, разбиралось дело вице-председателя Христианско-демократической народной партии Янника Бутэ. Как сообщает швейцарское издание The Local, его обвинили в домогательствах. После того как пострадавшая подала иск, еще несколько политиков и журналисток, работающих в парламенте, заявили, что тоже подвергались домогательствам Бутэ. Политик же утверждал, что речь шла о флирте.

После предварительного разбирательства Бутэ лишен поста в партии, должности вице-президента общества офицеров и воинского звания. Дело рассматривается в суде кантона Вале.

В октябре The New York Times выпустила журналистское расследование о домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна к актрисам. С обвинениями выступили Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. После этого в аналогичных преступлениях обвинили других продюсеров, режиссеров, актеров и политиков. На фоне секс-скандала ушли в отставку три конгрессмена.