Третий американский конгрессмен ушел в отставку на фоне секс-скандала

Член палаты представителей конгресса США от Аризоны, республиканец Трент Фрэнкс подал в отставку, сообщает Bloomberg. Его обвиняют в сексуальных домогательствах. Комитет палаты представителей по этике проводит соответствующее расследование.
Конгрессмен опубликовал заявление, в котором признался, что предлагал двум женщинам стать суррогатными матерями. Так, по словам Фрэнкса, он с супругой пытался решить проблему бесплодия. В заявлении он отвергает обвинения в домогательствах.
«Я глубоко сожалею, что мое обсуждение этого вопроса и процесса на рабочем месте вызвало дискомфорт», — пишет Фрэнкс.
7 декабря сенатор Эл Франкен заявил, что в ближайшее время уйдет в отставку на фоне обвинений в том, что он насильно целовал и трогал женщин во время поездки по американским базам на Ближнем Востоке.
5 декабря 88-летний конгрессмен Джон Коньерс объявил об уходе в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.
В начале октября в США разгорелся скандал, после того как продюсера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах в отношении актрис. После этого аналогичные обвинения стали предъявлять в адрес других актеров, бизнесменов и чиновников.
6 декабря журнал Time присвоил звание «Человек года» жертвам сексуальных домогательств.