МОК рассказал о подготовке списка атлетов для участия в Олимпиаде

Список российских атлетов, участвующих в зимних Олимпийских играх 2018 года, будет подготовлен группой под руководством председателя Независимого органа по тестированию (Independent Testing Authority, ITA) Валери Фурнерон. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

«МОК по своему усмотрению в конечном итоге определит спортсменов, которые будут приглашены из этого списка», — добавили в организации.

МОК подтвердил РБК, что критерии отбора российских олимпийцев на Игры пока не определены. В пресс-службе добавили, что рабочие принципы для реализации решений, принятых 5 декабря, будут выпущены позже.

13 декабря рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) вылетит в Лозанну, чтобы обсудить детали участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2018.

12 декабря Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) решило, что «чистые» российские спортсмены будут участвовать в играх в Южной Корее. Ранее ОКР опубликовал заявление спортсменов, в котором говорилось о недопустимости бойкота в спорте.

5 декабря МОК отстранил российскую сборную от участия в Играх. Было решено, что «чистые» спортсмены, не заподозренные в употреблении допинга, смогут выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом, без национальной атрибутики и исполнения гимна.