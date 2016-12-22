Россия обсудит с МОК детали участия спортсменов в Олимпиаде

Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) обсудит с Международным олимпийским комитетом (МОК) детали участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2018. Об этом заявила заместитель министра спорта России Наталья Паршикова на совместном заседании рабочих групп временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, передает ТАСС.

Рабочая группа вылетит в Лозанну 13 декабря.

«Сейчас создана рабочая группа [ОКР], которая уже завтра вылетает [в Лозанну] для обсуждения с Международным олимпийским комитетом тонкостей, деталей участия наших спортсменов в Олимпийских играх в [Южной] Корее», — сказала Паршикова.

Олимпийское собрание ОКР 12 декабря решило, что «чистые» российские спортсмены будут участвовать в предстоящих играх в Южной Корее под нейтральным флагом. 11 декабря ОКР также опубликовал заявление спортсменов, в котором говорилось о недопустимости бойкота в спорте.

МОК на заседании исполкома 5 декабря отстранил российскую сборную от участия в Играх. «Чистые» российские спортсмены, не заподозренные в употреблении допинга, могут выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом.