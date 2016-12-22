В Кремле поддержали решение ОКР об участии спортсменов в Олимпиаде

Власти России поддерживают решение Олимпийского собрания об участии «чистых» российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее под нейтральным флагом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он напомнил, что Владимир Путин 6 декабря заявил, что власти не будут препятствовать спортсменам, которые примут решение участвовать в Олимпиаде.

«На [вопрос о решении спортсменов участвовать] уже ответил президент Путин, заявив о своей позиции. Он сказал на прошлой неделе, что, по его мнению, никто не должен чинить препятствия тем, кто решит поехать под нейтральным флагом. Сейчас олимпийское собрание состоялось, таким образом, можно говорить только о его поддержке», — прокомментировал Песков.

Олимпийское собрание Олимпийского комитета России 12 декабря решило, что «чистые» российские спортсмены будут участвовать в грядущих играх в Южной Корее под нейтральным флагом. За день до этого ОКР также опубликовал заявление спортсменов, в котором говорилось о недопустимости бойкота в спорте.