Звягинцев прокомментировал номинирование «Нелюбви» на «Золотой глобус»

Режиссер Андрей Звягинцев прокомментировал РБК номинирование его фильма «Нелюбовь» на премию «Золотой глобус».

«О том, что «Нелюбовь» номинировали на премию, узнал от вас. Не знаю, что тут сказать. Мы ждали этого решения именно сегодня и, разумеется, рады номинации», — сказал режиссер.

Звягинцев подчеркнул, что это очень важное событие в судьбе фильма и в любом случае номинирование пойдет на пользу картине и ее репутации.

О том, что «Нелюбовь» номинировали на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», стало известно ранее 11 декабря.

В номинации представлены и другие фильмы: камбоджийский Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» (First They Killed My Father), чилийский — «Фантастическая женщина» (A Fantastic Woman), немецкий «На пределе» (In the Fade) и шведский «Квадрат» (Square).

Премию вручат 7 января в Лос-Анджелесе. «Золотой глобус» присуждают с 1942 года.

В сентябре «Нелюбовь» выдвинули на «Оскар» от России, в октябре его признали лучшим на 61-м Лондонском международном кинофестивале (BFI London Film Festival). Фильм был награжден премией жюри Каннского кинофестиваля и признан лучшей работой на фестивале в Мюнхене. В ноябре он получил два приза Европейской киноакадемии. Кроме того, «Нелюбовь» номинировали на американскую кинопремию Independent Spirit Awards («Независимый дух») в номинации «Лучший зарубежный фильм».

Кинолента повествует о российской семье, которая находится на грани развода и у которой пропал ребенок. Главные роли сыграли Марьяна Спивак и Алексей Розин.