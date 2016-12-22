«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на премию Independent Spirit Awards

Драма «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева номинирована на американскую кинопремию Independent Spirit Awards («Независимый дух») в номинации «Лучший зарубежный фильм». Об этом говорится в сообщении на сайте премии.

Также в числе номинантов присутствуют французская картина «120 ударов в минуту» Робена Кампийо, лента чилийского режиссера Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина» и фильмы двух британских режиссеров Рунгано Ниони («Я не ведьма») и Уильяма Олдройда («Леди Макбет»).

Кинопремия Independent Spirit Awards вручается некоммерческой организацией Film Independent с 1984 года. Приз представляет собой металлическую статуэтку в виде птицы, сидящей на столбе. Церемония награждения проходит в Санта-Монике, штат Калифорния, накануне вручения другой американской кинопремии «Оскар». Премия дается за самые интересные и оригинальные ленты, которые не ориентированы на коммерческий успех.

«Нелюбовь» Звягинцева 15 октября признали лучшим фильмом на 61-м Лондонском международном кинофестивале (BFI London Film Festival). В конце сентября лента была выдвинута Россией на «Оскара». Также «Нелюбовь» получила премию жюри Каннского кинофестиваля и была признана лучшей работой на фестивале в Мюнхене. В начале ноября лента была удостоена двух призов Европейской киноакадемии.

Фильм рассказывает историю российской семьи на грани развода, у которой пропал ребенок. В главных ролях снялись Марьяна Спивак и Алексей Розин.