Ростуризм предупредил о протестах в Израиле из-за решения Трампа

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) рекомендует российским туристам в Израиле соблюдать меры личной безопасности в связи с протестами, начавшимися после признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Россиянам советуют «избегать посещения районов, где наблюдаются протестные выступления, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям».

Кроме того, агентство просит туроператоров, которые продают туры в Израиль, предупреждать клиентов о ситуации в стране и правилах безопасности.

Дональд Трамп 6 декабря заявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля, и поручил Госдепу перевести посольство США в этот город. После этого в стране начались массовые протесты. Кроме того, антиамериканские протесты мусульман прошли в Турции, Пакистане, Сомали, Иордании и Индонезии. В Палестине они переросли в столкновения с израильской армией, в результате которых были ранены свыше 760 человек. Из сектора Газа в Израиль было запущено несколько ракет.

Решение США раскритиковали Ливан, Саудовская Аравия, Кувейт, Пакистан, Иран, а также европейские страны. По мнению президента Ливана Мишеля Ауна, мирное урегулирование процесса между Палестиной и Израилем в результате решения Трампа теперь отложено на десятилетия.

Движения «Талибан», «Аль-Каида на арабском полуострове» и африканские отделения ИГ (группировки являются террористическими и запрещены в России) призвали к убийству поддерживающих Израиль.

Израиль официально считает «единый и неделимый» Иерусалим своей столицей с 1980 года. В свою очередь палестинцы считают​, что восточная часть Иерусалима должна со временем стать столицей независимого палестинского государства.