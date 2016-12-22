В Турции начались протесты после решения Трампа по Иерусалиму

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Oracle поменяла условия работы с банками из санкционного списка

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Минобороны ответило Пентагону на непризнание освобождения Сирии от ИГ

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В Чечне объяснили слова Кадырова о выступлении спортсменов под флагом МОК

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«Яндекс» ответил на слова ФАС о манипулировании поисковой выдачей

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Минэкономразвития допустило достижение инфляцией дна

РЖД пустят все поезда в обход Украины с 11 декабря

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