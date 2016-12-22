В Турции начались протесты после решения Трампа по Иерусалиму

Решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля вызвало протесты в Турции, сообщает издание Yeni Şafak. МИД Турции уже назвал решение президента США «безответственным».
По данным издания, на акции протеста собрались люди в крупнейших городах Турции. Как передает Reuters, одна из акций протеста была организована в Стамбуле у генерального консульства США. Агентство отмечает мирный характер акции, хотя некоторые ее участники бросают в сторону дипломатического представительства предметы.
С осуждением решения Вашингтона выступил МИД Турции. «Мы призываем администрацию США пересмотреть это ошибочное решение, которое может привести к крайне негативным последствиям, и избежать нерасчетливых шагов, которые нанесут ущерб статусу Иерусалима как многокультурного и исторического города», — говорится в заявлении ведомства.
О своем решении президент США объявил 6 декабря. Трамп сообщил, что поручил Госдепартаменту перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал это решение, заявив, что оно знаменует собой «исторический день». В то же время, с осуждением Вашингтона выступили власти Египта, Саудовской Аравии, Иордании и ряда других исламских стран.