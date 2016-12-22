Выпущенная из сектора Газа ракета попала в израильский детский сад

Ракета, запущенная из сектора Газа, попала в здание детского сада в израильском городе Сдерот. Об этом сообщается в Twitter вооруженных сил Израиля.

«Еще одна попытка нанести вред мирным жителям Израиля», — говорится в сообщении.

Ранее, 8 декабря армия Израиля объявила о перехвате одной из ракет, запущенных из сектора Газа, системой ПВО страны. В ответ страна нанесла по палестинской территории авиаудар. В результате, по данным Минздрава Палестины, пострадали не менее 25 жителей анклава.

Очередное обострение арабо-израильских отношений произошло на фоне решения США о переносе столицы Израиля в Иерусалим и переводе американской дипмиссии в этот город из Тель-Авива. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что это несовместимо с ролью, которую США берут на себя в мирном процессе. По его словам, Соединенные Штаты из посредника в переговорах превратились в сторону конфликта, и палестинцы намерены искать нового медиатора среди «наших арабских братьев» и мирового сообщества.

Израиль получил контроль над западной частью Иерусалима во время Арабо-Израильской войны (1947-1949). Восточный сектор города был взят под контроль во время Шестидневной войны (1967), но Палестина продолжает считать его своей территорией. В 1980 году Израиль принял Закон об Иерусалиме, который объявляет Восточный Иерусалим частью территории страны, а весь город — «единой и неделимой столицей».