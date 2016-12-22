В Индонезии около 6 тыс. человек вышли на протест к посольству США

В столице Индонезии Джакарте порядка 6 тыс. человек собрались у американского посольства в знак протеста против решения Дональда Трампа по Иерусалиму. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на местную полицию.
Акция была организована местной исламской партией PKS. «Мы здесь, чтобы показать, что мы не согласны (с решением Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. — РБК) и мы считаем, что большинство людей в мире не согласны с тем, что говорит Дональд Трамп», — цитирует издание слова главы партии Имана Сохибула.
Еще один митинг, организованный группой активистов Общества добровольцев Индонезии, прошел в центре Джакарты. Участники митинга были одеты в традиционную исламскую одежду и выкрикивали антиамериканские лозунги.
Протесты против решения США по Иерусалиму продолжаются в Индонезии с 8 декабря. Помимо Индонезии, антиамериканские и антиизраильские акции протеста прошли также в Турции, Египте, Сомали и ряде других стран. В Палестине решение США было встречено массовыми столкновениями арабов с израильской армией, в ходе которых пострадали более 760 человек.