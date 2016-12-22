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В Индонезии около 6 тыс. человек вышли на протест к посольству США
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В Индонезии около 6 тыс. человек вышли на протест к посольству США
Политика, 11:56
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В Индонезии около 6 тыс. человек вышли на протест к посольству США

В столице Индонезии Джакарте порядка 6 тыс. человек собрались у американского посольства в знак протеста против решения Дональда Трампа по Иерусалиму. Об этом сообщает ​The Straits Times со ссылкой на местную полицию.

Акция была организована местной исламской партией PKS. «Мы здесь, чтобы показать, что мы не согласны (с решением Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. — РБК) и мы считаем, что большинство людей в мире не согласны с тем, что говорит Дональд Трамп», — цитирует издание слова главы партии Имана Сохибула.

Еще один митинг, организованный группой активистов Общества добровольцев Индонезии, прошел в центре Джакарты. Участники митинга были одеты в традиционную исламскую одежду и выкрикивали антиамериканские лозунги.

«Сделки века не будет»: протесты против решения США по Иерусалиму Еще 5 фото
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Протесты против решения США по Иерусалиму продолжаются в Индонезии с 8 декабря. Помимо Индонезии, антиамериканские и антиизраильские акции протеста прошли также в Турции, Египте, Сомали и ряде других стран. В Палестине решение США было встречено массовыми столкновениями арабов с израильской армией, в ходе которых пострадали более 760 человек.

Видео: РБК

Теги: США , протест , Индонезия
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