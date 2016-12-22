Трамп придумал новый слоган для CNN

Президент США в очередной раз обвинил телеканал CNN во лжи. Об этом он написал в Twitter.

По мнению американского президента, вместо нынешнего лозунга «наиболее заслуживающие доверия новости» каналу больше подходит слоган «наименее заслуживающие доверия новости». «Есть много других СМИ, гораздо более правдивых, чем фейковые новости CNN», — заявил американский лидер.

Накануне CNN сообщил, что президент США, его сын Дональд Трамп-младший и несколько сотрудников Trump Organization 4 сентября 2016 года получили электронное сообщение с ключом для расшифровки и ссылкой на сайт с попавшими в распоряжение Wikileaks документами. Позже сайт сообщил об ошибке и внес в текст изменения, в частности, поменяв дату на 14 сентября. Трамп написал твит, в котором заявил, что журналисты пойманы с поличным и напомнил, что журналист ABC Брайан Росс за ошибочный репортаж о бывшем советнике американского президента был отстранен от работы. «Интересно, уволит ли CNN виновных», — отметил президент.

Трамп неоднократно обвинял CNN во лжи. В частности, в ноябре он заявил, что канал «плохо представляет США в мире». Журналисты ответили, что представлять страну – задача президента, а их работа – сообщать новости. Представители CNN отказались участвовать в традиционном рождественском банкете для прессы в Белом доме, заявив, что в свете атак на свободу слова считают неправильным приходить к Трампу в качестве гостей.