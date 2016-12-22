Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,60 58,98 EUR Нал. 70,33 69,53 USD Бирж. 59,19 -0,04 EUR Бирж. 69,80 -0,07 USD ЦБ. 59,29 +0,37 EUR ЦБ. 69,93 +0,23 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 15512,26 +1891,26 ММВБ 2107,70 -0,77% РТС 1121,84 -0,84% Brent 61,69 +0,80% DJIA 24189,24 +0,20% Nasdaq 6792,38 +0,24% FTSE 7327,41 -0,28%
Адвокат Саакашвили заявил о болезни политика после задержания на крыше
Лента новостей
Глава Минтранса гарантировал готовность системы транспорта к ЧМ-2018 18:03, Общество «Роснефть» назвала условия отказа от нового иска к АФК «Система» 17:55, Бизнес Мутко ответил на решение МОК словами «есть кого отправлять в отставку» 17:55, Общество Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС на посылки из России 17:49, Бизнес «Центр-инвест» одним из первых в РФ подключил карты «Мир» к Samsung Pay 17:48, Пресс-релизы Михаил Гуцериев создал новую девелоперскую компанию 17:47, Бизнес В Херсоне взорвали гранату у банкомата «дочки» Сбербанка 17:46, Общество СК возбудил уголовное дело против защитника прав заключенных 17:38, Общество Губернатор Ленобласти предложил пересадить чиновников на такси 17:37, Общество Россия обвинила акционеров ЮКОСа в тайных выплатах экс-советнику Путина 17:35, Экономика Спецпредставитель президента Абдулатипов предложил возродить Спартакиады 17:26, Политика Инвестиции без страха и трепета: как приумножить личные сбережения 17:23, Партнерский материал Росстат рассказал о динамике цен на кастрюли и другие новогодние подарки 17:21, Общество Хакеры украли у компании биткоины на $70 млн 17:14, Технологии и медиа УЕФА открыл новое дисциплинарное дело против «Спартака» 17:10, Спорт «Система» обвинила «Роснефть» в желании получить «Башнефть» бесплатно 17:10, Бизнес Суд вызвал Порошенко на допрос по делу о госизмене Януковича 17:09, Политика Участника акции 26 марта приговорили к 1,5 годам колонии 17:08, Общество Крупнейшие фармкомпании заявили о нарушениях в госзакупках лекарств 16:59, Общество «Сделки века не будет»: протесты против решения США по Иерусалиму 16:58, Фотогалерея  Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 16:55, РБК и Thomson Reuters Суд досрочно освободил экс-главу РАО из колонии 16:47, Общество Путин предостерег «Ростех» от бесконтрольного расширения 16:41, Бизнес В Кремле исключили репутационные издержки от работы Мутко 16:41, Политика Адвокат Саакашвили заявил о болезни политика после задержания на крыше 16:37, Политика Грузинские полицейские поймали похитителей рельсов на новой магистрали 16:34, Общество Собчак решила поговорить с Путиным на его большой пресс-конференции 16:27, Политика Генштаб рассказал о целях «беспрецедентных» авиаударов в Сирии 16:27, Общество
Адвокат Саакашвили заявил о болезни политика после задержания на крыше
Политика, 16:37
0
Адвокат Саакашвили заявил о болезни политика после задержания на крыше

Бывший губернатор Одесской области и лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заболел, передает украинский телеканал NewsOne со ссылкой на участников акции протеста у здания Верховной рады Украины. Об этом также сообщает украинское издание «Вести», ссылаясь на сторонников Саакашвили.

Адвокат бывшего губернатора Одесской области Руслан Чернолуцкий в комментарии «РИА Новости» заявил, что политик простудился.

«Он действительно плохо себя чувствовал, когда происходило его задержание, он простыл на крыше и, насколько мне известно, у него сел голос. Вчера утром он очень плохо себя чувствовал. Есть такая информация, что его состояние ухудшилось, но какие симптомы, я не знаю», — рассказал он.

Тернистый путь: о чем говорят попытки задержания Саакашвили в Киеве
Политика

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 5 декабря обыскали квартиру Саакашвили в Киеве. Он скрылся на крыше своего дома и угрожал спрыгнуть оттуда, если его попытаются задержать. Генпрокуратура Украины обвинила политика в получении денег на подготовку госпереворота от окружения бывшего президента страны Виктора Януковича, Саакашвили назвал это «наглой ложью». Впоследствии Саакашвили был задержан, но сторонники политика блокировали служебный автомобиль и освободили его.

Задержание Михаила Саакашвили в Киеве. Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

Против политика возбуждено уголовное дело по трем статьям УК Украины: ч. 1 ст. 15 (планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (сговор), ч. 2 ст. 256 (содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Саакашвили объявлен в розыск.

Члены партии «Движение новых сил» выступают за отставку президента Украины Петра Порошенко, проводят митинги и протесты. 6 декабря полицейские пришли в палаточный лагерь, разбитый сторонниками Саакашвили возле Рады. Они собирались задержать политика, но активисты помешали им. В результате столкновений пострадали 13 человек — 11 силовиков и двое гражданских.

Теги: Михаил Саакашвили , простуда , «Движение новых сил»
Главное
Россия обвинила акционеров ЮКОСа в тайных выплатах экс-советнику Путина Экономика
Материалы по теме
СМИ сообщили об угрозах Саакашвили спрыгнуть с крыши во время обыска Общество
При столкновении полиции с соратниками Саакашвили пострадали 13 человек Политика
Генпрокуратура Украины обвинила Саакашвили по трем статьям Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку