Адвокат Саакашвили заявил о болезни политика после задержания на крыше

Бывший губернатор Одесской области и лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заболел, передает украинский телеканал NewsOne со ссылкой на участников акции протеста у здания Верховной рады Украины. Об этом также сообщает украинское издание «Вести», ссылаясь на сторонников Саакашвили.

Адвокат бывшего губернатора Одесской области Руслан Чернолуцкий в комментарии «РИА Новости» заявил, что политик простудился.

«Он действительно плохо себя чувствовал, когда происходило его задержание, он простыл на крыше и, насколько мне известно, у него сел голос. Вчера утром он очень плохо себя чувствовал. Есть такая информация, что его состояние ухудшилось, но какие симптомы, я не знаю», — рассказал он.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 5 декабря обыскали квартиру Саакашвили в Киеве. Он скрылся на крыше своего дома и угрожал спрыгнуть оттуда, если его попытаются задержать. Генпрокуратура Украины обвинила политика в получении денег на подготовку госпереворота от окружения бывшего президента страны Виктора Януковича, Саакашвили назвал это «наглой ложью». Впоследствии Саакашвили был задержан, но сторонники политика блокировали служебный автомобиль и освободили его.

Против политика возбуждено уголовное дело по трем статьям УК Украины: ч. 1 ст. 15 (планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (сговор), ч. 2 ст. 256 (содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Саакашвили объявлен в розыск.

Члены партии «Движение новых сил» выступают за отставку президента Украины Петра Порошенко, проводят митинги и протесты. 6 декабря полицейские пришли в палаточный лагерь, разбитый сторонниками Саакашвили возле Рады. Они собирались задержать политика, но активисты помешали им. В результате столкновений пострадали 13 человек — 11 силовиков и двое гражданских.