В Киеве задержали Михаила Саакашвили

Украинские силовики в Киеве задержали политика Михаила Саакашвили. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на народного депутата Юрия Деревянко.

«Мы получили информацию, что его задержали. Ему вручили подозрение», — рассказал Деревянко. Информацию о задержании Саакашвили также подтверждает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в силовых структурах. «Он задержан. Его посадили в машину и увезли. Готовится подозрение и в дальнейшем будет избрана мера пресечения», — рассказал источник.

Правоохранительные органы прибыли в квартиру Саакашвили в Киеве для проведения обыска 5 декабря. У дома Саакашвили собралось большое число его сторонников и сотрудников силовых органов. В прямой трансляции на странице соратника Саакашвили, экс-прокурора Одесской области Давида Сакварелидзе видно, что между силовиками и собравшейся толпой началась потасовка. Собравшиеся выкрикивают в адрес правоохранительных органов «Позор!».

Во время проведения обыска Саакашвили вышел на крышу дома и угрожал спрыгнуть. Как стало известно позднее, Саакашвили обвиняется в подготовке госпереворота на Украине.