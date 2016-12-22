Появилось видео угрожающего спрыгнуть с крыши своего дома Саакашвили

Появилась видеозапись угрожающего спрыгнуть с крыши своего дома лидера украинского политического движения «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. Ранее он скрылся на крыше от сотрудников правоохранительных органов, которые проводят обыск в его киевской квартире.

На кадрах слышен шум и виден Саакашвили, который неразборчиво выкрикивает какие-то фразы. Он призывает соратников не дать задержать его. В случае попытки задержания он грозится спрыгнуть с крыши. Позже появляются еще два человека, которые подходят к нему сзади.

Видео: @DirecTV_UA / Twitter

Соратники политика заявили телеканалу «112 Украина», что подошедшие к Саакашвили — представители Службы безопасности Украины (СБУ), которые пытались его задержать.

Обыски в квартире политика начались утром 5 декабря. В СБУ заявили, что следственные действия проводит Генпрокуратура Украины, а Служба безопасности лишь оказывает поддержку.

Адвокат политика Павла Богомазова заявила ТАСС, что Саакашвили обвиняют в попытке госпереворота на Украине. Позже агентство УНИАН со ссылкой на нардепа Юрия Деревянко сообщило, что силовикам удалось задержать политика.