СМИ сообщили о начале столкновений между солдатами Израиля и палестинцами

На границе сектора Газа начались столкновения между израильскими войсками и палестинцами, протестующими против решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщает газета Haaretz.
Также демонстрации прошли в городах Рамалла, Тулль Карм и Наблус на Западном берегу реки Иордан. Израильские власти усилили войска в этих районах, «чтобы быть готовыми к дальнейшему развитию событий».
В результате столкновений, по информации Haaretz, пострадали не менее 18 человек, из них 14 — на Западном берегу.
Jerusalem Post передает, что протесты прошли также в самом Иерусалиме, в Старом городе, у Дамасских ворот. Издание со ссылкой на Палестинский Красный Крест сообщает о 14 пострадавших от применения израильскими силовиками слезоточивого газа при разгоне демонстрации.
Лидер исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания назвал решение Трампа «объявлением войны», а также призвал к «подготовке начала новой интифады».
Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и о переносе посольства страны из Тель-Авива. Это было одним из его предвыборных обещаний. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал 6 декабря «историческим днем». Палестина сочла это поводом для прекращения переговорного процесса с Израилем. С критикой этого решения выступили Турция, Катар, Иран, Ирак и другие ближневосточные страны. Великобритания, Франция и Германия заявили о несогласии с позицией Вашингтона. Половина членов СБ ООН призвала провести экстренное заседание по ситуации с Иерусалимом. В Турции и Ираке начались массовые акции протеста против действий США.
Закон о признании Иерусалима израильской столицей принят в США в 1995 году, но он наделял президента правом откладывать на полгода его исполнение. Предшественники Трампа на посту президента пользовались этим правом на протяжении 22 лет.