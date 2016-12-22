МИД Ирака вызвал посла США из-за решения Трампа по Иерусалиму

Багдад назвал решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля несправедливым и призвал Вашингтон отменить его. Также в МИД Ирака вызвали посла США, чтобы вручить ему ноту протеста, говорится в сообщении на сайте иракского министерства.

Кроме того, как передает Washington Post, иракский премьер Хайдер аль-Абади предупредил США об «опасных последствиях» такого решения и заявил, что Вашингтон «должен отозвать свое заявление для того, чтобы остановить эскалацию, которая ведет к экстремизму и создает атмосферу, которая помогает терроризму».

В Багдаде проходят шествия и митинги в знак протеста против решения Трампа. Лидер протестов, Абдул-Латиф аль-Химайм, член Суннитского религиозного фонда, заявил, что «Иерусалим невозможно вырвать из наших сердец и из Палестины». «Иерусалим — наша идентичность, Иерусалим — арабский», — добавил он.

О том, что Трамп в ближайшее намерен признать Иерусалим столицей Израиля, СNN стало известно 2 декабря. О начале переговоров по этому вопросу сообщалось еще в январе. 6 декабря глава американского государства официально объявил Иерусалим израильской столицей, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил, что это «исторический день»​. О своем несогласии с позицией США заявили Франция, Великобритания и Германия. Палестина сочла заявление Трампа поводом для выхода из переговорного процесса с Израилем. Турция раскритиковала решение Вашингтона, в стране начались протесты. Катар и Иран выступили с поддержкой Палестины. Восемь из 15 членов Совета Безопасности ООН выступили за созыв экстренного заседания.