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Ространснадзор проверит задержки рейсов в Шереметьево
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Ространснадзор проверит задержки рейсов в Шереметьево
Общество, 12:47
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Ространснадзор проверит задержки рейсов в Шереметьево

Ространснадзор до конца следующей недели сделает выводы о причинах задержек рейсов в аэропорту Шереметьево в начале декабря. Об этом в кулуарах форума «Транспорт России» сообщил журналистам глава надзорного ведомства Виктор Басарги, передает «РИА Новости».

По словам Басарги, инспектор надзорного ведомства выезжал в аэропорт. В 10-дневный срок с момента каждого инцидента будут сделаны выводы, подчеркнул глава Ространснадзора.

«Аэрофлот» отменил 22 рейса из-за инцидента с самолетом в Шереметьево
Общество

6 декабря в Шереметьево самолет авиакомпании AirBaltic во время посадки при выруливании на рулежную дорожку выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). В итоге одна из двух полос оказалась заблокированной, ее открыли вечером того же дня.

В результате инцидента никто не пострадал, лайнер не получил видимых повреждений. В AirBaltic объяснили ЧП непогодой. В момент посадки дул сильный ветер, покрытие полосы было скользким. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.

«Аэрофлот» связал задержку 40 загруженных рейсов с действиями Шереметьево
Общество

После этого Шереметьево из-за непогоды перешло в режим работы по фактической погоде, а «Аэрофлот» отменил 22 рейса.

1 декабря в Шереметьево были задержаны десятки самолетов «Аэрофлота». В авиакомпании объяснили произошедшее отсутствием разрешения на запуск двигателей от служб аэропорта Шереметьево. По данным компании, всего было задержано примерно 40 рейсов с пассажирами на борту по вылету.
 

Теги: Шереметьево , «Аэрофлот» , отмена рейсов , Ространснадзор , AirBaltic
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