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В Шереметьево открыли закрытую после инцидента с лайнером полосу
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В Шереметьево открыли закрытую после инцидента с лайнером полосу
Общество, 20:08
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В Шереметьево открыли закрытую после инцидента с лайнером полосу

В московском аэропорту Шереметьево открыли взлетно-посадочную полосу, закрытую после инцидента с лайнером AirBaltic. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«Аэропорт Шереметьево открывает временно закрытую взлетно-посадочную полосу и переходит на работу с двумя ВПП», — говорится в сообщении.

Лайнер Boeing 737 авиакомпании AirBaltic выкатился за пределы ВПП в 15:13 мск. Инцидент произошел во время посадки при выруливании на рулежную дорожку. Передняя стойка шасси на несколько метров выкатилась за пределы полосы. Никто из пассажиров не пострадал в результате случившегося, самолет не получил видимых повреждений. В этот момент на борту лайнера находился министр транспорта Латвии Улдис Аугулис, прилетевший в Москву для участия в конференции.

Видео: 03_sergey / Instagram

В авиакомпании объяснили происшествие непогодой. В момент посадки дул сильный ветер, а само покрытие полосы было скользким. Лайнер был отбуксирован для осмотра. Сама ВПП была на несколько часов закрыта для приема самолетов.

Пресс-служба аэропорта в 19:10 мск предупредила, что из-за непогоды Шереметьево переходит «в режим работы по фактической погоде». «В целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров в аэропорту проводятся соответствующие мероприятия по попеременной очистке взлетно-посадочных полос, маршрутов движения воздушных судов и перрона от снега, антиобледенительной обработке воздушных судов и другие операции. В этой связи возможны ограничения пропускной способности по количеству взлетно-посадочных операций аэродрома», — говорится в сообщении.

Теги: авиация , Шереметьево , Аэропорт
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