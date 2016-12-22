Прокуратура проверит инцидент с лайнером AirBaltic в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом, произошедшем в аэропорту Шереметьево. Сотрудники ведомства изучат обстоятельства, при которых лайнер AirBaltic выкатился за пределы полосы, говорится в сообщении на сайте ММТП.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры к привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении прокуратуры.

Инцидент с пассажирским самолетом Boeing 737 авиакомпании AirBaltic, прилетевшим из Риги, произошел 6 декабря. При выруливании на рулежную дорожку самолет выкатился передней стойкой шасси со взлетно-посадочной полосы. После этого ВПП оказалась на некоторое время закрыта.

Видео: aleksandrvaleev / Instagram

В авиакомпании объяснили произошедшее сильным ветром и скользкой из-за непогоды дорожкой. Видимых повреждений самолет не получил, специалисты ведут проверку его состояния. Пассажиры были эвакуированы в терминал аэропорта. Из-за инцидента авиакомпания «Аэрофлот» объявила об изменениях в расписании рейсов.