Глава WADA назвал взвешенным решение МОК по России на Олимпиаде-2018

«Всемирное антидопинговое агентство [WADA] считает, что Международный олимпийский комитет принял взвешенное решение, наложив санкции на Россию за то, что ее ведомства проводили манипуляции с допинг-пробами во время и после Олимпийских Игр-2014 в Сочи», — заявил президент WADA Крэйг Риди. Сообщение опубликовано на сайте антидопингового агентства.

По его словам, WADA приветствовала решение МОК о создании группы, которая будет определять критерии, по которым российских спортсменов смогут допустить до Игр в Пхёнчнахе под нейтральным флагом. «Мы очень хотим сотрудничать с другими заинтересованными сторонами по этому вопросу», — подчеркнул Риди.

Исполком МОК 5 декабря принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР) от участия в Зимней Олимпиаде-2018. Российские спортсмены, не замеченные в употреблении допинга, будут допущены к Играм в Пхёнчхане в том случае, если они будут выступать под нейтральным флагом.

Также ОКР будет должен оплатить расследование МОК в отношении спортсменов из России, подозреваемых в употреблении допинга, сумма расходов составила $15 млн. Кроме того, ОКР необходимо профинансировать создание агентства по допинг-тестированию.

Помимо этого, МОК пожизненно отстранил вице-премьера и бывшего министра спорта Виталия Мутко от участия во всех Олимпийских играх. Также МОК не выдал аккредитации ни одному российскому чиновнику из Министерства спорта. Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с РБК призвала Мутко к ответу перед российскими спортсменами. По ее словам, «руководство должно отвечать перед спортсменами, голову склонить и извинений просить».

Министр спорта России Павел Колобков назвал решение МОК противоречивым, однако оно является «официальной позицией комитета». Он пообещал дать подробный комментарий после того, как в ведомстве изучат официальные документы по итогам заседания исполкома МОК.

Как сообщил РБК председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, решение МОК носит «исключительно политический характер». По его словам, отстранение российской сборной от участия в Зимней Олимпиаде «противоречит базовым принципам и идеям международного права, Олимпийской хартии».