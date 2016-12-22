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В Госдепе выразили опасения в связи с законом о СМИ-иноагентах в России
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В Госдепе выразили опасения в связи с законом о СМИ-иноагентах в России
Политика, 04:31
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В Госдепе выразили опасения в связи с законом о СМИ-иноагентах в России

Госдепартамент США опасается, что российский закон о СМИ-иноагентах приведет к преследованию, задержанию и высылке зарубежных журналистов из России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

«Мы считаем, что это неправильно. Свобода слова включает в себя то, что может показаться неудобным для других правительств. Это относится как к нашим союзникам и партнерам, так и к странам, с которыми у нас напряженные отношения», — сказала Нойерт.

По ее словам, в Госдепе считают, что российский закон о СМИ-иноагентах будет применяться как закон о некоммерческих организациях. «Мы верим в свободу слова и мы серьезно озабоченны деятельностью России по пресечению свободы прессы», — подчеркнула Нойерт.

Президент Владимир Путин 25 ноября подписал закон о СМИ-иноагентах. Согласно закону, средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны иностранными агентами. Путин 4 декабря поручил Министерству юстиции вести реестр СМИ-иноагентов.

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На следующий день Минюст объявил радиокомпанию «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее Время» и еще шесть СМИ иноагентами. Также председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РБК, что журналистам этих средств массовой информации запрещено посещение Совета Федерации.

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Директор «Голоса Америки» Аманда Беннетт рассказала РБК, что новый статус СМИ в России еще больше ограничит работу радиокомпании в стране. Вместе с тем, «масштаб этих ограничений неизвестен», отметила Беннетт. «Мы по-прежнему стремимся и впредь служить неизменно надежным и авторитетным источником новостей для русскоязычной аудитории», — добавила она.

Президент «Радио Свобода/Свободная Европа» Том Кент также сообщил, что «природа ограничений пока неизвестна» и посетовал на ограничение работы компании в России. «Мы поддерживаем связь с министерством и российскими властями. При этом мы намереваемся продолжить нашу журналистскую работу для того, чтобы предоставлять точную и объективную информацию нашей русскоязычной аудитории», — подчеркивал президент «Радио Свобода/Свободная Европа».

 
Теги: Госдепартамент США , Минюст России , «Радио Свобода» , «Голос Америки» , СМИ-иноагенты ...
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