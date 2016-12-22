В Госдепе выразили опасения в связи с законом о СМИ-иноагентах в России

Госдепартамент США опасается, что российский закон о СМИ-иноагентах приведет к преследованию, задержанию и высылке зарубежных журналистов из России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

«Мы считаем, что это неправильно. Свобода слова включает в себя то, что может показаться неудобным для других правительств. Это относится как к нашим союзникам и партнерам, так и к странам, с которыми у нас напряженные отношения», — сказала Нойерт.

По ее словам, в Госдепе считают, что российский закон о СМИ-иноагентах будет применяться как закон о некоммерческих организациях. «Мы верим в свободу слова и мы серьезно озабоченны деятельностью России по пресечению свободы прессы», — подчеркнула Нойерт.

Президент Владимир Путин 25 ноября подписал закон о СМИ-иноагентах. Согласно закону, средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны иностранными агентами. Путин 4 декабря поручил Министерству юстиции вести реестр СМИ-иноагентов.

На следующий день Минюст объявил радиокомпанию «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее Время» и еще шесть СМИ иноагентами. Также председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РБК, что журналистам этих средств массовой информации запрещено посещение Совета Федерации.

Директор «Голоса Америки» Аманда Беннетт рассказала РБК, что новый статус СМИ в России еще больше ограничит работу радиокомпании в стране. Вместе с тем, «масштаб этих ограничений неизвестен», отметила Беннетт. «Мы по-прежнему стремимся и впредь служить неизменно надежным и авторитетным источником новостей для русскоязычной аудитории», — добавила она.