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Захарова пообещала не лишать СМИ-иноагенты аккредитации в МИДе
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Захарова пообещала не лишать СМИ-иноагенты аккредитации в МИДе
Война санкций, 18:31
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Захарова пообещала не лишать СМИ-иноагенты аккредитации в МИДе

Американские СМИ, которые будут признаны в России иноагентами, не лишатся аккредитации МИД России. Об этом во время заседания комитета Госдумы по контролю и регламенту заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, сообщает корреспондент РБК.

«Хотела бы особо подчеркнуть, что мы ни в коем случае не лишаем мидовской в данном случае аккредитации представителей американских СМИ, о которых сейчас идет речь. Они могут спокойно и беспрепятственно продолжать осуществление журналистской деятельности на территории РФ», — сказала Захарова.

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Дипломат добавила, что считает логичным решение об ограничении аккредитации сотрудников ряда американских СМИ. По ее мнению, данное решение «логичное и вытекающее из всей сложившейся ситуации».

Официальный представитель российского МИДа рассказала, что на сегодняшний день в России аккредитовано 23 американских СМИ, на них в России работает 117 журналистов.

4 декабря комитет Государственной думы по контролю и регламенту одобрил решение запретить вход в здание нижней палаты журналистам изданий-иноагентов.

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Поправки в закон, позволяющие признавать СМИ, финансируемые из-за рубежа, иноагентами, были приняты в качестве ответной меры на требование Минюста США к компаниями, обслуживающим канал RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

В конце ноября RT лишили аккредитации в конгрессе США.

Теги: Мария Захарова , МИД Росиии , СМИ-иноагенты
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