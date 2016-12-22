Судно «Янтарь» прибыло в зону поисков пропавшей аргентинской подлодки

Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» Военно-морского флота (ВМФ) России прибыло в район поиска пропавшей субмарины Аргентины San Juan. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на начальника Главного управления глубоководных исследований Минобороны вице-адмирала Алексея Буриличева.

Судно совершило трансатлантический переход от западного побережья Африки и преодолело более 4 тыс. морских миль. По словам Буриличева, судно оснащено глубоководными аппаратами, с помощью которых будут вестись поисково-спасательные работы.

Вместе с тем, начальник НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ капитан 1 ранга Сергей Башмаков заявил, что российские моряки перестали спускать подводные аппараты на поиск подлодки из-за ухудшения погоды в зоне поисков. Башмаков подчеркнул, что спуск аппаратов происходит с борта морского буксира ВМС Аргентины «Ислас Мальвинас». По его словам, обследование района продолжится после того, как утихнет ветер и волны.

Башмаков подчеркнул, что в ходе поисково-спасательной операции моряки провели шесть спусков на глубину от 125 до 970 м. Также был использован автономный необитаемый подводный аппарат «Пантера плюс», с помощью которого на дне были обнаружены рыболовецкий траулер и бетонный массив.

Аргентинская субмарина San Juan перестала выходить на связь 15 ноября во время перехода из порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата.На ее борту находились 44 человека.

В последний раз местоположение подлодки было зафиксировано в 432 км от Атлантического побережья Аргентины. Специалисты из США, Бразилии, Британии, Чили и других стран принимают участие в поисках пропавшей подлодки. Власти Аргентины 1 декабря заявили о прекращении операции по спасению пропавших подводников.

Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби 3 декабря сообщил, что спасатели обнаружили два возможных места нахождения San Juan: одно из них расположено в 950 м у Мыса Горн, второе находится на глубине 700 м.

Власти Аргентины 5 декабря официально признали гибель подводников с пропавшей подлодки. По словам главы Минобороны Аргентины Оскара Агуада, «время, прошедшее с момента исчезновения субмарины, не оставляет шансов на выживание».