СМИ узнали о нарушениях при закупке аккумуляторов для подлодки Аргентины

Министерство обороны Аргентины провело собственное расследование и выяснило, что Военно-морские силы (ВМС) республики допустили нарушения при закупке аккумуляторов для пропавшей подлодки San Juan. Об этом сообщает газета La Nacion со ссылкой на имеющиеся у издания документы оборонного ведомства.
Расследование проходило в 2015–2016 годах. Также выяснилось, что ВМС нарушали нормативные и эксплуатационные периоды для ремонта субмарины и замены аккумуляторов. По данным Минобороны, закупка аккумуляторов для подлодки могла быть сделана в интересах определенных поставщиков. Также не исключено, что ВМС могли приобрести аккумуляторы с просроченным гарантийным сроком.
«Собранные данные являются по меньшей мере подтверждением того, что эти контракты не соответствуют административной процедуре. Также они подтверждают, что военный персонал, ответственный за контракты, мог участвовать в незаконных сделках в интересах компаний Hawker Gmbh и Ferrostaal AG», — цитирует газета выдержку из документов оборонного ведомства. Управление генерального контроллера Аргентины также подтвердило наличие нарушений при закупке аккумуляторов для подводной лодки.
Связь с San Juan пропала 15 ноября во время перехода между портами в южной и западной части Аргентины. На борту находились 44 человека. На поиски пропавшей подлодки свои корабли и авиацию направили США, Россия, Великобритания, Бразилия и Чили. Через пять дней стало известно о сигнале в районе поисков субмарины. Об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на военных США. Однако оказалось, что эти шумы имели «биологическое» происхождение.
Позднее ВМС Аргентины сообщили об «аномальном, неядерном, мощном и коротком событии» возле места, где в последний раз была замечена подлодка. Тогда же ведомство сообщило о «критической ситуации» в поисках San Juan. В том случае, если подлодка остается на дне, у подводников уже подходят к концу запасы кислорода.
Издание Clarin 26 ноября сообщило, что два члена экипажа San Juan сошли на берег за несколько часов до отплытия подлодки. Ими оказались Умберто Вилте и Адриан Ротлисбергер. Вилте отпросился у начальства, чтобы навестить внезапно заболевшую мать в провинции Жужуй на севере Аргентины. Ротлисбергер получил разрешение покинуть субмарину, так как он в течение нескольких дней просил командование отпустить его для оформления документов на недавно приобретенный дом.