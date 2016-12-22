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СМИ сообщили о двух сошедших с подлодки San Juan моряках до ее пропажи
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СМИ сообщили о двух сошедших с подлодки San Juan моряках до ее пропажи
Общество, 10:03
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СМИ сообщили о двух сошедших с подлодки San Juan моряках до ее пропажи
Двое моряков покинули подводную лодку, пропавшую у берегов Аргентины, незадолго до ее отплытия. О судьбе судна они узнали уже дома
Умберто Вилте (Фото: страница Humberto Vilte в facebook)
Два члена экипажа — Умберто Вилте и Адриан Ротлисбергер — пропавшей аргентинской подлодки San Juan сошли на берег за несколько часов до ее отплытия. Об этом сообщает издание Clarin.

Вилет уже был на военно-морской базе в Ушуайе, когда узнал, что его мать серьезно заболела и была помещена в больницу, пишет Clarin. Он отпросился у командования, при этом ВМС оплатили ему дорогу до северной аргентинской провинции Жужуй, где он живет. Уже дома он узнал о пропаже подводной лодки. 23 ноября он опубликовал в своем Facebook черную ленту на фоне герба ВМС Аргентины.

Ротлисбергеру было разрешено сойти с подлодки буквально в последние минуты перед погружением, так как он в течение нескольких дней просил начальство отпустить его для оформления документов на недавно купленный дом, рассказала изданию мать моряка.

Первоначально в СМИ появилась информация, что Ротлисбергер и Вилте оказались среди моряков, отправившихся на подлодке в плавание, в связи с чем их семьи начали получать соболезнования.

Подводная лодка San Juan ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября. Сообщалось, что на борту судна было 44 человека. Оно пропало во время перехода между портами в южной и западной части Аргентины. К поискам подключились корабли и авиация США, Великобритании, Чили, Бразилии и России.

Спустя несколько дней телеканал CNN со ссылкой на американских военных заявил о получении «сигнала» в районе поисков подлодки, но оказалось, что шумы имели «биологическое» происхождение. Позже ВМС Аргентины рассказали о гидроакустической аномалии, похожей на последствия подводного взрыва. 23 ноября аргентинские ВМС Аргентины заявили о «критической ситуации» в поисках. Если экипаж пропавшей субмарины жив, у него начал заканчиваться воздух.

23 ноября ВМС Аргентины сообщили, что недалеко от места, где в последний раз была получена информация от подлодки, зафиксировали нечто, наиболее всего похожее на взрыв.

Авторы: Екатерина Ракитина, Павел Казарновский.
Теги: Аргентина , подводная лодка , моряки , San Juan
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