Тимошенко назвала задержание Саакашвили политической расправой

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, выступая в Верховной раде, назвала задержание бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили «политической расправой». Соответствующее заявление опубликовано на сайте Тимошенко.

«Верховная рада Украины должна осудить политический террор. И требуем также проголосовать заявление, в котором пойдет речь, что Верховная рада — не участник этих процессов», — сказала Тимошенко.

Во время выступления Тимошенко дважды оговорилась, называя Саакашвили то президентом Грузии, то — Украины, сообщил украинский телеканал NewsOne.

Саакашвили был задержали в Киеве 5 декабря, но протестующие заблокировали машину спецслужбы, в которой политика должны были увезти с места задержания, а затем освободили его.

Адвокат политика Павел Богомазов утверждает, что Саакашвили предъявлено обвинение в попытке госпереворота. Генпрокуратура заявила, что он связан с «членами группировки экс-президента Украины Виктора Януковича», а фракция «Блок Петра Порошенко» рассказала об «обоснованных подозрениях» в финансировании команды Саакашвили представителями Януковича. Сам Саакашвили опроверг выдвинутые против него обвинения.

Лишенный гражданства Украины Саакашвили в сентябре вернулся, чтобы «спасти Украину». Он основал «Движение новых сил», требующее отставки президента Петра Порошенко. Движение организовало в Киеве серию протестных акций. В воскресенье, 3 декабря, в украинской столице прошел «Марш за импичмент», в котором приняли участие около 5 тыс. человек. Следующий митинг запланирован на 10 декабря.