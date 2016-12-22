В СБУ рассказали о причине задержания Саакашвили

Политик Михаил Саакашвили задержан в Киеве в связи с обвинениями в содействии участникам преступных организаций. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ).

Уголовное дело в отношении Саакашвили было возбуждено по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (заранее обещанное содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Михаил Саакашвили был задержан во вторник, 5 декабря, в своей квартире в Киеве. В его доме правоохранительные органы провели обыск. Во время обыска Саакашвили вышел на крышу дома и пригрозил спрыгнуть вниз.

Адвокат Саакашвили Павел Богомазов заявил, что Саакашвили обвинен в попытке «свержения конституционного строя». Решение о мере пресечения в отношении политика примет суд.