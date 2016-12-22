Порошенко решил положиться на силовиков в деле Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко не вмешивается в дело против бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили. Об этом заявила представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко, передает «РИА Новости-Украина».

«Петр Алексеевич полностью полагается на действия и выводы соответствующих силовых структур, в полномочия которых находится квалификация этого нарушения, если оно есть, доказательства этого нарушения и представление его в суде», — заявила она.

«Президент не может вмешиваться ни в один из вопросов силовых органов. Президент находится над ситуацией, он является гарантом Конституции и соблюдения прав, поэтому все будет зависеть от того, насколько качественно будут представлены обвинения», — добавила Луценко.

Ранее 5 декабря силовики провели обыск в квартире Саакашвили. Сам политик пытался скрыться на крыше, но был задержан, однако сторонники освободили его.

Украинская Генпрокуратуры считает, что Саакашвили связан с покинувшим Украину бизнесменом Сергеем Курченко, который финансировал кампанию экс-президента Грузии через близкого к нему Севериона Дангадзе. Речь, по словам генпрокурора Юрия Луценко, шла о сумме порядка $500 тыс. Ведомство намерено в ближайшее время просить суд о домашнем аресте политика.