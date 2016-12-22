СМИ сообщили о сбитых израильских ракетах около Дамаска

Сирийские ПВО сбили три израильские ракеты, целью которых были позиции сирийской армии в пригороде Дамаска. Об этом сообщил источник, передает SANA.

Очевидец рассказал Reuters, что вечером в понедельник, 4 декабря, слышал звук сильного взрыва в стороне деревни Джамрайя к востоку от Дамаска. Другой собеседник агентства сообщил, что видел густой дым, который поднимался над землей.

Представитель израильской армии отказался комментировать сообщения о ракетном ударе по пригороду Дамаска, отмечает Reutets.

В субботу, 2 декабря, сирийские власти сообщили, что израильские военные ударили по позициям правительственных войск около Дамаска ракетами «земля — земля». По словам представителей властей, атака нанесла «материальной ущерб». Какой именно, в сообщении не уточнялось. Издание The Times of Israel со ссылкой на арабские СМИ написало, что целью израильских ракет была строящаяся иранская военная база, которая находилась в 50 км от Дамаска.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 3 декабря, что «не допустит», чтобы военные базы Ирана находились в Сирии. По его словам, Тегеран «пытается обосноваться» в Сирийской Арабской Республике, чтобы уничтожить Израиль. «Мы не позволим [Ирану] обзавестись ядерным оружием, мы не допустим постоянного военного присутствия этого режима в Сирии», — заявил глава израильского кабмина.